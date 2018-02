Black Panther VS. Suicide Squad. El Soundtrack le pone un ingrediente nuevo a la la guerra entre Marvel y DC.

Black Panther VS. Suicide Squad. Los Soundtrack le pone un ingrediente nuevo a la la guerra entre Marvel y DC.

El revuelo que ha causado el Soundtrack de Black Panther no es para menos, su productor Kendrick Lamar, se ha encargado de hacerlo con cuidado, seleccionando a grandes de la música, regalándonos una mezcla muy bien elaborada de rap, hip-hop, dub, entre otros ritmos que hoy conforman ésta gran banda sonora.



Pero detengámonos un momento, no ha sido el único Soundtrack que se ha colado en los playlist de muchos. Si nos vamos un poquito atrás recordaremos, que si bien la película de Suicide Squad, producción de DC Comics y rival directo de Marvel, no fue tan aclamada por la crítica, su Soundtrack se volvió de los favoritos del público, por las canciones originales que se produjeron, así como la selección de otras ya conocidas, desde entonces no habíamos contado con otro Soundtrack con canciones originales que involucraran a grandes de la música actual. Black Panther vino a derrocar con este álbum con las 14 piezas creadas exclusivamente para la cinta.

Black Panther VS. Suicide Squad. Los Soundtrack le pone un ingrediente nuevo a la la guerra entre Marvel y DC.



Como primer punto podemos encontrar ciertas similitudes entre los álbumes, hablamos de la conformación de los artistas para la creación de los mismos. En Suicide Squad se trató de ubicar a los chicos malos de la música para ir acorde con los villanos de DC. En Black Panther, Kendrick Lamar situó a figuras sobresalientes de la escena del Hip-hop y R&B, que representaran la fuerza de la historia así como del personaje y vaya que lo lograron, pues el poder y firmeza son palpables en cada letra.

Black Panther VS. Suicide Squad. Los Soundtrack le pone un ingrediente nuevo a la la guerra entre Marvel y DC.



Otro punto a destacar es que dentro del Soundtrack de Black Panther, nada sobra y nada falta, cada canción, silencio y orden posee una razón de ser, el Soundtrack está tan bien pensado que cada tema encaja a la perfección y cada uno brilla por si solo. Con Suicide Squad, aun cuando se podría decir que la idea de juntar a los malos del cuento o de la escena musical fue buena, no existe un equilibrio entre las canciones, parece que quisieron abarcar mucho y al final incluyeron todo a la fuerza, quizá funcionó pero no por eso significa que fue una buena jugada.



En el desarrollo de la originalidad, vemos una separación abismal, nuevamente Black Panther se lleva el oro, solo podemos decir 14 canciones pensadas únicamente para la película, ¡14!, que se ajustan a la perfección con el reino de Wakanda y el Rey T'Challa. Suicide Squad también nos ofreció temas originales pero, no todo un álbum, que de igual forma está conformado por 14 temas, claro que la mitad son inéditas, mientras el resto son remakes o canciones pertenecientes a otros discos.



Su historia en Billboard, que si bien aún no se tiene las cifras completas, Black Panther se ve encaminado a ocupar el número 1 en la lista de Billboard 200, se dice que al finalizar la semana del 15 de febrero ya abrían vendido más de 100.000 unidades y al menos en iTunes, hoy se encuentra ocupando el número 1 en ventas, desde su lanzamiento el día 9 de febrero

I love these #BlackPanther posters recreated by young Kings + Queens. This first one is of T'Challa + it's amazing. pic.twitter.com/xMQOfHLSjQ — COMMON (@common) February 12, 2018

Sooooo i went To wakanda today ... pic.twitter.com/fUxK5FKvmf — Estelle (@EstelleDarlings) February 16, 2018

Ahora, hablando de Suicide Squad, lo vimos ocupar el primer puesto en la lista de Billboard 200 y consiguió vender 182 mil unidades. Canciones memorables, de Suicide Squad podemos mencionar la del duo de Twenty One Pilots, Heathens y Sucker For Pain colaborando con otros artistas, estas como temas originales. En Black Panther podemos señalar All the Stars con SZA, Pray for Me junto a The Weeknd y King’s Dead con Jay Rock, Future, James Blake además de contar con Kendrick Lamar en las tres canciones y como mención especial Opps y Big Shot.



Sin lugar a dudas en gustos se rompen géneros, es evidente que la originalidad y elaboración del Soundtrack de Black Panther es fuera de este mundo en muchos aspectos. Si no te has animado a ver la película que ya se encuentra en cines, te recordamos que su reparto está conformado por grandes actores como Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya, Andy Serkis y Martin Freeman.