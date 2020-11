Black Panther 2: Marvel REEMPLAZARÁ a T’Challa tras muerte de Chadwick Boseman

El rumor proviene de la YouTuber, Grace Randolph, quien reiteró los rumores anteriores de que Marvel Studios usará un doble digital para Chadwick Boseman.

Randolph escribe en Twitter: "Escuché que están haciendo un doble digital de Chadwick Boseman que parece muy realista ..."

Luego continúa indicando que el "plan actual de Marvel Studios es que T’Challa morirá en la batalla al comienzo de la película y que Shuri se convierta en la nueva Pantera Negra".

La idea de que Marvel Studios usaría un doble digital para Chadwick Boseman no es nueva.

Un rumor que afirma que la compañía cinematográfica planeaba usar CGI para tener a Boseman en Black Panther 2 apareció en octubre y te tenemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Sustitución de Chadwick Boseman en Black Panther 2

Ese rumor proviene del scooper Daniel Richtman y fue informado por Inside The Magic. Según la publicación, Richtman detalló: "Escuché que Marvel podría seguir la ruta de Carrie Fisher al tener un doble cameo CGI para darle cierre al personaje de Chadwick".

En cuanto a la idea de que Shuri se convertirá en Black Panther, eso sucedió en los cómics. Shuri se convirtió en Black Panther en Black Panther # 5 (2009).

Durante el evento Dark Reign, Shuri buscaría al Dios Pantera para convertirse en la próxima Pantera Negra después de que el Dr. Doom ponga a T'Challa en coma cuando se niega a unirse a su camarilla que incluye a Namor, Norman Osborn, Emma Frost, Loki. y The Hood.

Sin embargo, Panther God rechaza el intento de Shuri de convertirse en Black Panther citando su arrogancia.

Sin embargo, el Dios Pantera le permite vivir y cuando Morlun, devoradora de tótems, lanza un ataque a Wakanda, Shuri se pone el traje de Pantera Negra y se enfrenta al enemigo aparentemente imparable, no por sus propios propósitos orgullosos, sino para salvar a su hermano, para salvar a su familia y para que su nación y su cultura no sean destruidas.

Esta determinación de luchar, junto con una lucha casi suicida contra Morlun le valdría la bendición del Dios Pantera y el derecho a convertirse en Pantera Negra.

Randolph no solo afirma que Black Panther de Boseman morirá, sino que también insinúa que esta segunda película de Black Panther podría presentar a Namor y Atlantis.

Randolph escribió en Twitter: “También hay una versión del guión donde la madre de T’Challa & Shuri fue asesinada hace mucho tiempo por los Atlantes. Elevando así las apuestas frente a Namor".

Concluyó el tweet con la advertencia: "Veremos si se apegan a eso".

Los rumores sobre la aparición de Namor en Black Panther 2 han existido desde al menos marzo de 2019.

Ese rumor de marzo provino de We Got This Covered y simplemente detallaron que su fuente les dijo: "Se espera que el Sub-Mariner haga un cameo en Black Panther 2 o Doctor Strange 2".

Black Panther 2 sería una de las películas más vistas de Marvel

Rumores de Black Panther 2

Otro rumor sobre Namor en Black Panther 2 apareció en agosto de 2019. Nuevamente, este rumor vino de We Got This Covered. Detallaron que Namor en realidad sería el principal antagonista de Black Panther 2.

Explicaron que sus fuentes les dijeron que "el estudio ha elegido a Namor como el principal antagonista de Black Panther 2".

Continuaron afirmando que Namor intentará "tomar el control de Wakanda y convertirse en su gobernante".

La idea de que Namor sería el antagonista principal en Black Panther 2 con Shuri como Black Panther también se inspirará en los cómics. Mientras Shuri es la Reina de Wakanda, Wakanda y Atlantis están en guerra entre sí.

En New Avengers # 7, Namor intenta negociar la paz entre Wakanda y Atlantis con T’Challa. Sin embargo, Black Panther le informa que Shuri rechazará su propuesta.

Y hay una buena razón por la que Shuri se negaría.

Es porque Namor había lanzado previamente un ataque contra Wakanda e inundó la capital del país, matando a muchas de sus personas y dejando su infraestructura en ruinas.

En respuesta a este ataque, Shuri rechaza el tratado de paz de Namor y hace que Wakanda se prepare para la guerra.

Mientras Shuri reunía a sus tropas en Wakanda, enviaría un mensaje a Namor de que realmente tenía la intención de buscar la paz.

Sin embargo, su mensaje de paz a Namor era una mentira y lanzaría un ataque contra Atlantis mientras Namor fuera detenido por T’Challa.

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, ha indicado anteriormente que han estado desarrollando Namor.

TE PUEDE INTERESAR:Black Panther 2: ¿Qué pasará con la película de Marvel sin Chadwick Boseman?