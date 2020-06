Black Eyed Peas revela por qué Fergie ya no formará parte de la agrupación/Foto: NRT México y Answersafrica

Los Black Eyed Peas han revelado que Fergie ya no está trabajando con el grupo porque se está "enfocando en ser madre".

Los creadores de éxitos de 'Ritmo' explicaron que la cantante de 45 años, que dejó el grupo en 2016, no puede comprometerse con los intérpretes de 'Where is the Love?', porque está ocupada siendo una "gran madre" para su hijo Axl de seis años.

Sin embargo, no le desean nada más que "genialidad" y han dejado la puerta abierta para que se reúnan con la banda si alguna vez lo desean.

Hablando de su último álbum, 'Translation', el líder de la banda Will.i.am dijo: "Ella [Fergie] no lo ha escuchado. Lo escuchará cuando todos los demás lo escuchen. Espero que le guste".

"Tratamos de mantenernos en contacto. Nos contactamos de vez en cuando y saludamos, deseamos feliz cumpleaños, Feliz Navidad y Feliz Pascua", dijo el músico.

El entrenador de 'The Voice UK' continuó: "¡Ella sabe dónde estamos! Estamos en el estudio. Y la amamos, y se está enfocando en ser madre. Ese es un trabajo difícil, y eso es lo que realmente quiere hacer y estamos aquí para ayudarla, y ella sabe cómo contactarnos para un retiro o una escapada".

"Realmente es la forma en que Fergie lo diseñó, así que estamos respetando su diseño. Amamos a Fergie, y no queremos nada más que asombro para ella", declaró Will.

La banda se hizo popular gracias a sus éxitos musicales como "Pump It", "I gotta a feeling" y "My Humps", lo que los llevó a conseguir 6 Grammys/Foto: El Nuevo Diario

El compañero de banda de Will, Apl.de.ap, agregó a Billboard: "Fergie es nuestra hermana. Así que incluso con estas pequeñas conexiones, ella siempre será nuestra hermana".

"Pero desafortunadamente, nuestro horario se ve desplazado porque [ella] quiere ser una gran madre y quiere concentrarse en eso. Y como dijo Will, la apoyamos al 100 por ciento", comentó.

¿Fergie quiere seguir como solista?

Mientras tanto, Taboo, quien es un miembro original del grupo junto con Will y Apl.de.ap, reveló previamente que Fergie rechazó la oportunidad de reunirse con Black Eyed Peas porque quería trabajar en su segundo álbum, 'Double Dutchess', que se lanzó en 2017.

Taboo, que luchó contra el cáncer de testículo en 2014, dijo en 2018: "Cuando vencí al cáncer me sentí rejuvenecido, como si quisiera volver al escenario otra vez".

"Cuando le preguntamos a Fergie si quería rockear con nosotros, dijo respetuosamente: 'Voy a hacer la' Doble Dutchess'", expresó el músico.

También te puede interesar: Filtran la canción de Shakira y Black Eyed Peas “Girl Like Me” y es ¡ASOMBROSA!

Taboo continuó: "Y sentí que el tiempo no espera a nadie, así que fuimos a crear el álbum 'Masters of The Sun Vol. 1', sabiendo que teníamos que volver a celebrar los logros de ser un trío".