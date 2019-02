Black Eyed Peas lanzan video musical ‘4EVER’ con Esthero y sus looks retro

Hace unas horas los populares Black Eyed Peas lanzaron uno más de sus sencillos musicales, se trata del tema 4EVER, a dueto con Esthero, que forma parte de su más reciente material discográfico titulado Master Of the Sun.

Su primer tema del 2019 ya tiene video y en el se observa a los tres integrantes Apl the Ap, Taboo y Will I Am, regresar a lo que sería sus looks antiguos o con los que iniciaron, the hecho es muy parecido al los discos previos a la introducción de Fergie.

En el video de muestran a los Black Eyed Peas y a Esthero moverse por una ciudad que bien puede ser California, y cantar su nuevo tema mientras hacen el recorrido.

La canción es sencilla, con arreglos muy bien hechos y enfocada al tenor rap pero con fusión se bossa-nova y ritmos caribeños, tal y como ellos siempre habrían realizado, los Black Eyed Peas se caracterizan por hacer música diferente e ir adelantados a su tiempo.