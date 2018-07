Black Eyed Peas en concierto en México

Black Eyed Peas regresará a México después de 8 años de su última vista, esto lo confirmaron hace unos días en su página oficial y en sus redes sociales en donde se anunció que se presentarán el próximo 17 de agosto para el deleite de sus fans.

Con un nuevo proyecto regresan a la música Will.I.Am, Taboo y Apl de A.P, para hacer eco en la escena musical nuevamente y será el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México, en esta ocasión la gran ausente de la noche será Fergie, quien abandonó la agrupación hace un año por compromisos de trabajo.

La agrupación cambió de nombre nuevamente al original, cuando Fergie se integro al grupo en 2003, la agrupación integro ‘The’, a su nombre y ahora que ella salió nuevamente son Black Eyed Peas, y lo integran quienes dieron forma la concepto original.

El nuevo sencillo de la agrupación es ‘Ring the alarm pt.1, pt.2, pt.3’, que se estrenó recientemente es un regreso a los sonidos más clásicos del hip hop de la banda, nuevamente se escuchan los sonidos orgánicos como en el álbum Elephunk del 2003, y ritmos como en Monkey Businnes del 2005.

Los autores de éxitos como ‘I Gotta Felling’, ‘The Time’, ‘Lets Get Retarded’, ‘My Humps’, ‘Meet me Halfway’, ‘Where is the Love?’, entre otros, se presentaran en un único concierto en la Ciudad De México, aun sin Fergie los BEP´s darán un gran show de multimedia como siempre lo han hecho.