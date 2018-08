Black Eyed Peas causa furor en territorio mexicano

Tras no pisar algún escenario dentro de México durante ocho años, Black Eyed Peas regresó a conquistar a los mexicanos con un concierto, mismo que ofició sin Fergie.

Aunque los mexicanos comenzaron a desesperarse por el retraso de aproximadamente una hora que Black Eyed Peas tuvo, pero cuando Will i. Am, Taboo, App. de.ap salieron a oficiar su concierto todo fue alegría y emociones para los que estuvieron presentes.

Dieron inicio con 'Let's get it started' y de inmediato el furor desató un revuelo; pero hubo una incógnita que quedó entre muchos de los espectadores que se encontraban en el concierto de Black Eyed Peas, pues su grupo músical estuvo presente pero Fergie no, sin embargo hubo una persona que tenía el rostro cubierto que interpretó las letras de Fergie.

El evento duró cerca de hora y media, además el lugar estuvo bastante lleno y fue Taboo quién agradeció volver a estar en su país, sintiendo un gran orgullo, pero fue Will i. Am el que también agradeció.