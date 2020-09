Black Clover: Este es uno de los PEORES rellenos del anime ¡Incluye Waifus!

ADVERTENCIA: Este artículo contiene spoilers de Black Clover, capítulo 135, “The One Who Has My Heart, My Mind, and Soul” que estrenó en Crunchyroll. El anime es producido por Pierrot y adapta el manga original de Yuuki Tabata.

En el capítulo 135 del anime, Asta lleva a Finral a bar con Rebecca Scarlett y sus amigas (Karen y Eliza). En una serie de momentos de personajes independientes, vemos a algunos de ellos hacer el ridículo por el bien del romance de diferentes maneras.

A pesar de la vergüenza auto-saboteadora de las damas y la actitud de los hombres. Yami Sukehiro, el Capitan de los Black Bulls (Toros Negros), espera que todos entrenen duro durante los próximos seis meses. Pero, ¿qué tan malo es el relleno de Black Clover?

Foto: Pierrot

Resumen de Black Clover 135

Este es posiblemente uno de los peores episodios de relleno que se han estrenado. Ya que claramente se esperaba mucho más de Asta, Nero y Noelle, pero todo se trataba de Charlotte y Yami, que en comparación no es tan interesante o divertido de ver.

Nada sucede realmente fuera del amor inalcanzable entre personajes, obviamente, o ves la química entre ellos o ves a todos los personajes masculinos que son vergonzosamente densos para ver el romance cuando está justo frente a ellos; quizás algo como el caso de Hinata y Naruto.

El anime Shonen, a menudo es culpable de dar esperanzas de algo más que una amistad entre personajes. Si bien esto intenta hacer que nos importe “casi nada” el diverso elenco de personajes de Black Clover, el episodio 135 claramente se suma a un relleno clásico de anime con mucho fan service.

Las chicas de Black Clover llevan vestidos en lugar de su vestimenta normal y Charlotte se lleva por mucho el mejor conjunto con su prenda entallada. Nero se convierte en “Maid”, algo así como una mesera con ropa de mucama (muy adorable) que consiente a sus clientes.

Nota: Una “Waifu” es un personaje de la que un chico se ha enamorado.

Recordando que este anime está dirigido a una audiencia adolescente, entonces debemos entender que jugar con estos momentos de tensión romántica son sumamente comunes. Sin embargo, la historia de Yuuki Tabata parecía alejarse de esto.

Parece ser que el único momento divertido del capítulo 135, involucró a Charlotte saltando por una ventana; todo porque Yami le tocó la mano. ¡Omg! Si eso es todo lo que se necesita para dejarla asombrada y avergonzada, imagina lo que sucedería si se besaran.

En conclusión, el anime de Black Clover le pide más paciencia a sus fanáticos. Los emparejamientos entre personajes aún pueden evolucionar (o nunca lo harán), pero no debes olvidar que el Shonen no se especializa en romance; para eso mejor te recomendamos Toradora y Kamisama Hajimemashita.