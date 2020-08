Black Clover: Esta es la mejor batalla del anime hasta el momento (VIDEO)

Spoilers del anime y manga Black Clover. La plataforma de Crunchyroll, le regaló a los fans una reacción a una de las escenas de batalla más emocionantes de la serie hasta el momento. Misma que iguala e incluso supera a otros títulos conocidos por sus épicas batallas.

Escenas de batalla en el anime

Algunos ejemplos son My Hero Academia con All Might vs All For One en la temporada 3 y One Piece con Barbablanca vs Akainu en el arco de Marineford. Sin embargo, hay un momento en Black Clover que le hace honor a la frase: “Cállate, los adultos están hablando”, dejándolo todo en la pantalla.

Aunque el protagonista creado por Yuki tabata es Asta con su Grimorio de cinco tréboles, lo que significa que hay un demonio en su interior. Tenemos que admitir que su adaptación al anime por Studio Pierrot, tiene más que contentos a los fans, renovando cada temporada con cada vez más escenas de batalla entre magos.

Black Clover anime

La escena que te compartiremos, es sobre el Rey Mago Julius Novachrono enfrentándose al líder del Ojo del Sol de Medianoche Patry en Black Clover. Ambos personajes son ridículamente fuertes, lo que demuestra el hecho de que intentar derrotar a Patry es algo que varias personas poderosas (a veces en grupos) han intentado hasta ahora.

Novachrono es el Rey Mago, la posición del mago más fuerte en el Reino del Trébol, y parece haber ejercido poco o ningún esfuerzo en cada pelea anterior en la que ha estado. Así que tienes dos personajes muy poderosos que se apoderan de la pantalla al combatir, incluso Asta confesó querer ser como Julius en el futuro; pues idolatra a este Rey Mago.

Julius Novachrono vs Patry en el anime Black Clover

La magia de luz de Patry atraviesa partes del castillo como mantequilla, su velocidad y poder mecen la arena. Mientras tanto, Julius, aunque se mantiene tranquilo e imperturbable, llena el aire con sus orbes Chrono Stasis, capturando la luz y los proyectiles y volviéndolos inútiles contra él.

Aún faltan más escenas de batalla en Black Clover y los fanáticos que leen el manga saben que las cosas siguen subiendo de nivel. Ya que Asta aún tiene que mejorar su transformación Black Asta y Noelle Silva sorprenderá con su magia de agua tras un duro entrenamiento.