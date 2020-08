Black Clover: Asta vs Goku, Naruto y otros 3 personajes ¿Quién gana?

Asta es el protagonista del anime y manga Black Clover. Posee un Grimorio de cinco hojas, lo que le permite cancelar cualquier forma de ataque mágico que toque. Este libro también contiene un demonio de origen desconocido en su interior, lo que le permite al personaje ingresar a una nueva forma llamada Black Asta.

Después del salto de tiempo en el manga, Asta se vuelve aún más poderoso, llevándolo un paso más hacia su sueño de convertirse en el Rey Mago. Pero, ¿cómo se compara con los protagonistas de otras series de anime? A continuación, te compartimos a 10 de ellos y te revelamos si Asta puede vencerlos o no:

Ichigo Kurosaki - Bleach

Ichigo Kurosaki es el protagonista de Bleach. El padre de Ichigo era un Shinigami y su madre un Quincy, esto hace que Ichigo sea una especie muy rara, pues es un maestro espadachín que tiene una gran velocidad de iluminación.

Posee un inmenso poder espiritual y es un experto en Flash Steps, una técnica que permite al usuario aumentar su agilidad de manera exponencial. Si Asta luchara contra Ichigo, seguramente perdería.

Eren Jaeger - Attack on Titan

Eren Jeager es la bestia de un personaje, tanto en sentido figurado como literal. Es el protagonista del gran éxito Attack On Titan. Después de un tiempo, él rápidamente reveló que era algo más que un humano. Un regalo no deseado del “Titán de Ataque” y el “Titán Fundador”, le fue otorgado a por su padre Grisha Jeager.

Actualmente, Eren posee los poderes de 3 Titanes originales diferentes, incluido el el “Titán Martillo de Guerra”. Aunque puede enfrentarse a una horda de Titanes, al final seguramente será derrotado por la forma Black Asta.

Naruto Uzumaki - Naruto

Naruto es el anime favorito de muchos amantes del anime. Naruto Uzumaki, el protagonista de la serie, es un divertido Hokage de Konoha en su secuela Boruto. Comenzando como un rival celoso de Sasuke Uchiha, ambos evolucionan rápidamente hacia mejores enemigos y luego mejores amigos para siempre.

Sasuke y Naruto son los humanos más fuertes del mundo Shinobi. El padre de Boruto es el maestro de las seis transformaciones básicas de la naturaleza que se especializan en la liberación de viento y también posee el poder de la Bestia de 9 Colas “Kurama”; así que Asta no tiene oportunidad de ganarle.

Meliodas - Nanatsu no Taizai

Meliodas, el pecado de la ira, es el hijo del propio Rey Demonio y el líder de los Siete Pecados Capitales. Es temido tanto por el clan demonio como por los dioses. También ha sido el líder anterior de los Diez Mandamientos del clan demoníaco.

La escala del poder de Meliodas está en un nivel completamente diferente al de Asta. Puede destruir montañas, lagos e incluso reinos con su poder. Para el joven de Black Clover, luchar contra Meliodas será una tontería y terminará perdiendo sin duda.

Goku - Dragon Ball

Dragon Ball es la franqucia con la que todos crecimos. Desde la transformación de un mono gigante, Super Saiyajin, hasta su loco Ultra Instinct, los espectadores lo han visto todo. Muchos dirían que Goku es el personaje más fuerte del anime y otros argumentarán que es Saitama, por su capacidad de vencer a los monstruos de un solo golpe.

Goku es tan poderoso que puede destruir planetas e incluso derrotar a los dioses de la destrucción. Con su nuevo poder de Ultra Instinct, la única entidad poderosa que el saiyajin no puede vencer es Zeno the Omni-King y Asta no es más que un pequeño insecto en comparación con el guerrero Z.