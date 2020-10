Black Clover: 5 secretos extraños sobre el cuerpo de Asta ¡Anatomía de anime!

En el mundo de Black Clover, Asta es considerado un poco extraño, entre su fuerte temperamento explosivo y su habilidad para usar Anti-Magic. No solo eso, sino que tiene la intención de convertirse en un Emperador Mágico a pesar de su falta de habilidad mágica.

Aún así, él promete superar lo obvio y alcanzar su objetivo. Entonces, ¿tiene lo que se necesita para lograrlo? Echemos un vistazo a las habilidades, capacidades y debilidades únicas de Asta para determinar si tiene posibilidades de luchar en el anime.

NO tiene maná en Black Clover

El cuerpo de Asta no produce ningún maná, lo que resulta en una falta de habilidad mágica. Si bien no puede lanzar hechizos, este obstáculo en realidad no es un problema. De hecho, debido a su falta de poder mágico en Black Clover, puede manejar Anti-Magic (AM) sin obstáculos.

Foto: Studio Pierrot

Debido a su falta de maná, Asta no sufre el efecto secundario de que su energía se agote cuando empuña cualquier arma Anti-Mágica. Debido a esto, es capaz de anular cualquier ataque mágico dirigido en su dirección. Esto también le permite no ser detectado por los sensores de maná, y es esencialmente inmune a la sustancia que drena la vida del inframundo.

Tiene habilidades físicas mejoradas

Además de poder usar armas AM, Asta ha mejorado su fuerza, velocidad, durabilidad e instinto. Es capaz de hacer mil flexiones con una sola mano, perforar rocas, resistir múltiples ataques que derribarían a la mayoría de las personas y detectar los movimientos de sus enemigos con suficiente precisión para defenderse.

Es un espadachín experto

¿De qué sirve tener una espada si no sabes cómo usarla, y mucho menos el valor de todo un grimorio? Inicialmente, Asta no era muy hábil, pero al recibir entrenamiento de Fanzell Kruger, el protagonista de la serie ha refinado su forma con el tiempo.

Él usa diferentes estilos de espadas, cada una infundida con Anti-Magic, lo que le da una ventaja adicional en las peleas contra usuarios de magia. Su espada original tenía una forma inusual, lo que dificultaba su uso. ¡Era gigante!

Puede usar el “Ki”

Al aprender a dominar el Ki (uno diferente al de Dragon Ball), Asta puede mejorar su intuición hasta el punto en que puede detectar ataques invisibles y defenderse de ellos. Originario de la tierra natal del Capitán Yami, este Ki permite a una persona confiar en un "sexto sentido" para detectar movimiento.

Esto es especialmente útil para detectar cosas que no usan maná. Asta también puede usar su Ki para determinar cuánta Anti-Magia circula por su cuerpo. Ki depende de la energía natural en lugar del maná, por lo que AM no afecta la capacidad del héroe para usarlo. Esto se ha demostrado una y otra vez en la serie de Yuki Tabata.

Está poseído por un Diablo

Debido a que Asta posee un grimorio de trébol de cinco hojas, se ha unido a un Diablo que es la fuente de sus habilidades AM. Para aprovechar las habilidades de Anti Magia, él literalmente dio su brazo derecho como parte de un contrato con el AMD.

El inconveniente es que solo se le permiten 50 segundos para usar este aumento de poder. Cuanto más poder usa, más se vuelve su apariencia diabólica. Su brazo derecho se vuelve negro, le brota un ala negra de su hombro, su diente canino se alarga y su ojo derecho se pone rojo con una pupila cortada.

Este trato es lo que también le permite a Asta cubrir sus espadas con Anti-Magic y atarlas a su grimorio. Dado que la historia de Black Clover aún se está desarrollando, hay mucho espacio para que Asta perfeccione estos poderes e incluso aprenda otros nuevos.

La Verdad Noticias cree que será interesante ver cómo usa su Anti-Magic en diferentes situaciones y si puede aprender a manipularlo de nuevas formas. Hay tantas formas en que Asta puede hacer crecer sus habilidades que el cielo es el límite.

Recuerda que puedes ver el anime de Black Clover directamente en Crunchyroll y que también puedes leer el manga de forma gratuita en Manga Plus. Como es una serie Shonen de larga duración, podemos decir que habrá mucho tiempo de Asta en la televisión.