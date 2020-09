Black Clover: 5 razones por las que Asta es GENIAL y 5 por las que es MOLESTO

Los fanáticos del anime y manga, ya están nominando concursantes para los tres grandes Shonen modernos con Black Clover a la cabeza de la competencia. Ama o odia la serie, es un hecho que la obra de Yuuki Tabata ha estado generando mucho revuelo durante los últimos años.

Aparte de eso, el protagonista de la serie, Asta, ha sido apodado como el nuevo chico problemático de Shonen. El éxito de la serie puede atribuirse principalmente a sus severos elementos de su narrativa.

Black Clover: ¿Asta es GENIAL o MOLESTO?

Tampoco podemos negar el hecho de que Asta también jugó un papel esencial en Black Clover. Algunos lo ven como otro protagonista genérico de Shonen, mientras que otros aprecian su espíritu heroico.

10 - Genial: Por desvalido

El origen de Asta en Black Clover

La historia de los desamparados es una historia que ha existido durante tanto tiempo como el anime, y no podemos tener suficiente de ella. El género Shonen, en particular, adoptó este concepto y lo implementó en la mayoría de sus proyectos exitosos.

Asta entra en este ejemplo, aunque no es el único que tiene este origen. Su humilde comienzo es lo que lo diferencia de varios personajes de la serie. Así que podemos darle muchos puntos de genialidad por este dato.

9 - Molesto: Por imprudente

Foto: Black Clover de Yuuki Tabata

La imprudencia de siempre es un componente esencial para la construcción del personaje del típico protagonista de Shonen. Un poco de imprudencia es aceptable siempre que esté dentro de lo razonable. Pero cuando la imprudencia se sale de los límites, se vuelve bastante molesto.

A nadie le gusta un personaje demasiado testarudo; eso suele ser un signo de inmadurez. Y nadie tendría una experiencia agradable sabiendo que está viendo a un personaje inmaduro.

8 - Genial: Virtuoso

Asta siempre está decidido a salvar a todos

Si la imprudencia era una cualidad que arrastraba a los protagonistas de Shonen, entonces la vistud es la que los eleva. La mayoría de las veces, estas dos cualidades están interrelacionadas entre sí.

Los estándares morales de Asta son altos. Si es testigo de una persona necesitada, hará todo lo posible por ayudar. De hecho, incluso se podría decir que la alta moral de Asta posiblemente podría conducir a su caída. Pero, todavía amamos eso de él.

7 - Molesto: Grita mucho

Si los espectadores de anime envidian a los lectores de manga por una cosa, entonces sería que los lectores de manga no tienen que lidiar con los gritos de Asta. De hecho, se puede argumentar que la mayoría de los fanáticos de Black Clover que migraron al manga solo lo hicieron para evadir los gritos de Asta, en lugar de ponerse al día con el manga.

Si bien es cierto que muchos otros protagonistas de Shonen son ruidosos; toda su sonoridad combinada aún no se comparará con los gritos ultra-penetrantes de Asta.

6 - Genial: Es confiable

Asta demuestra ser un compañero confiable

Una cosa que es muy sorprendente acerca de Asta es lo confiable que es. Durante los muchos arcos de la serie, ayudó y asistió continuamente a sus compañeros de Black Bulls.

Solo por lo confiable que es, podemos asumir con seguridad que Asta se convertirá en un buen Rey Mago en el futuro (algo así como el sueño de ser Hokage de Naruto).

5 - Molesto: Dominado

Asta es un usuario de antimagia

Todos los fanáticos acérrimos de Black Clover saben cuánto de un protagonista dominado es Asta. Sus espadas antimagia abarcan casi todo, y ni siquiera están en todo su potencial todavía.

Algunos podrían argumentar que es un trato justo por no poder usar magia, lo cual está mal. Asta puede usar magia; simplemente no es su magia. Para aquellos que no lo saben, las espadas de Asta pueden almacenar y liberar magia a voluntad.

4 - Genial: Es muy talentoso

Asta era como oro cubierto de arena; si hubiera renunciado a sus aspiraciones en el momento en que descubrió su incapacidad para la magia, habría desperdiciado un nivel de talento de uno en mil.

A pesar de su corta edad y poca experiencia, Asta todavía se ganó su posición como uno de los Caballeros Mágicos más fuertes. En el escuadrón Black Bulls, la clasificación de fuerza de Asta es más alta que la de todos, excepto la de Yami.

3 - Molesto: Demasiado puro de corazón

Asta salvando a Noelle

El corazón puro es una cualidad que generalmente se encuentra con elogios dondequiera que exista. Y como cualquier otro aspecto que da forma a un ser humano, demasiado seguramente será contraproducente. En el caso de Asta, su corazón puro es demasiado extremo.

A menudo está demasiado ansioso por practicar esta cualidad suya. A partir de ahora, la desventaja de su corazón puro no se mostrará mucho. Pero si hubiera un futuro en el que Asta se sentará en el trono del Rey Mago; ahí es cuando volverá y lo morderá.

2 - Genial: Progresa rápido

Asta con su espada antimagia

Una de las gracias salvadoras de Black Clover es su ritmo rápido. A pesar de que la serie es más larga que la mayoría de los programas de anime, aún mantiene un ritmo relativamente más rápido que la mayoría sin dar la sensación de estar apurado.

La progresión de Asta como personaje sigue el mismo protocolo que la serie. El nivel de progresión que ha presenciado, tanto en cuanto a fuerza como a carácter, le da una clara ventaja sobre sus homólogos protagonistas de Shonen.

1 - Molesto: Genérico

Asta con su uniforme de Black Bulls

Shonen y genérico son como zanahorias y guisantes. No siempre se juntan, pero cuando lo hacen, dominan por completo, o no lo hacen, obviamente, según sus preferencias personales. El fandom incondicional de Shonen es a menudo más sensible a la genérica que los espectadores casuales de anime.

Entonces, cuando Black Clover resultó ser una mezcla de genéricos y estereotipos después de todo el revuelo que generó en la comunidad, algunos fanáticos se enojaron, por decir lo menos. Esto es un arma de doble filo; puede atraer a una gran audiencia, pero también puede atraer críticas.