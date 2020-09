Black Clover: 10 series de ANIME para ver si te encantó el programa

Como anime shonen, Black Clover tiene todo a su favor. Tiene un protagonista masculino sin padres, un mejor amigo dulce y cariñoso, un sueño de infancia que el protagonista quiere cumplir y, por supuesto, muchísimas peleas con los malos.

A pesar de todas sus cualidades, Black Clover pasó desapercibido para los fanáticos del shonen. Algunos dicen que perdió frente al anime más popular que se emitió en 2017. Otros creían que este título de Yuuki Tabata no tenía nada nuevo que ofrecer, así que la mayoría de la gente simplemente lo omitió.

Series de anime similares a Black Clover

Sin embargo, para aquellos que son fanáticos de la serie y están interesados en ver series de anime similares, aquí están las mejores 10 recomendaciones. Recuerda que el manga de Black Clover sigue en emisión, lo que significa más temporadas en el futuro.

10 - Soul Eater

Soul Eater Evans no quiere nada más que convertirse en Death Scythe. Para hacerlo, ingresa a la extremadamente prestigiosa Academia de Meister de Arma de Muerte y encuentra al compañero perfecto en Maka Albarn.

La academia es conocida por crear las mejores guadañas de la muerte, mientras que Maka quiere producir el arma más poderosa que existe. El joven despreocupado pronto se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles como había supuesto.

Convertirse en un Death Scythe es un trabajo duro, pero sus amigos en la academia hacen que su estadía allí sea mucho más sencilla. Juntos, realizan muchos trabajos que implican matar demonios y cazar monstruos, mientras equilibran sus estudios y su graduación.

9 - Kimetsu no Yaiba

Después de perder a su padre, Tanjiro se convierte en el único miembro de su familia que gana dinero. Un día, cuando regresa a casa del trabajo, encuentra a su madre muerta y a su hermana convertida en medio demonio.

Rápidamente descubre que un demonio es responsable de esta destrucción, por lo que es consumido por el odio y la rabia hacia los de su clase. Jurando venganza, el joven emprende el camino muy difícil de convertirse en un Demon Slayer, al mismo tiempo que es un buen hermano para su hermana menor, Nezuko.

8 - Berserk

El joven Guts tiene un destino espantoso por delante. Destinado únicamente a la muerte y al derramamiento de sangre, se embarca en un peligroso viaje para encontrar al único hombre que lo ha traicionado: su amigo convertido en enemigo.

Duerme mejor con su espada Matadragones a su lado, sabiendo que puede matar a quien se cruce en su camino. A lo largo de su viaje, Guts mata a muchos monstruos, pero también hace algunos amigos, entre ellos un ladrón y un elfo. Juntos, los tres enfrentan el tipo de peligros que ninguno de ellos ha experimentado antes.

7 - Naruto

Antes de que naciera Naruto, su padre logró capturar a un demonio extremadamente fuerte y sellarlo dentro de su hijo, mientras sacrificaba su propia vida. Cuando este bebé creció, fue rechazado por la gente de su aldea, quienes lo culparon de todas las cosas malas que habían sucedido.

Un día, Naruto decide dejar su ciudad natal y concentrarse en su único sueño: convertirse en el Hokage de Konohagakure. Este camino aventurero lo lleva a hacer amigos extremadamente leales en el camino.

6 - Bleach

En Bleach, la vida del estudiante de secundaria Ichigo Kurosaki da un giro cuando su familia es atacada por un espíritu corrupto, conocido como Hollow. Mientras protege a su familia, la Soul Reaper Rukia Kuchiki resulta gravemente herida. Ella ofrece sus poderes a Ichigo, quien acepta y se transforma en un Soul Reaper.

Ahora, Ichigo tiene el poder de cazar a cada Hollow que se cruce en su camino. También se hace amigo de otras personas que han sido agraviadas por Hollows, cada uno de ellos con sus propios poderes y habilidades.

5 - One Piece

Como un pirata, Monkey D. Luffy es muy poco convencional, tanto física como mentalmente. A los 17 años, la motivación de este joven para ser pirata no es por dinero o fama, sino por vivir aventuras. También tiene los ojos puestos en el tesoro que el ex Rey Pirata había confirmado que existe: One Piece.

Luffy emprende una búsqueda interminable de ese misterioso tesoro. Él y su tripulación, los Sombreros de Paja, también luchan contra gente malvada, desvelan muchos misterios y también hacen nuevos amigos.

4 - Hunter x Hunter

Cuando Gon se entera de que su padre lo dejó para convertirse en cazador, se obsesiona con convertirse él mismo en cazador. Gon también cree que convertirse en cazador es su mejor oportunidad para encontrar a su propio padre y las respuestas a las preguntas que ha tenido durante mucho tiempo.

Hunter x Hunter es una serie de manga shounen de larga duración, que se compone de varios arcos, siendo el anime de 2011 la adaptación más reciente. Todos sus arcos se jactan de contar historias brillantes, personajes bien escritos y, por supuesto, peleas visualmente entretenidas.

3 - My Hero Academia

Con el 80% de las personas que poseen algún tipo de superpoder u otro, Izuku Midoriya es parte de la triste minoría. Desde niño, no quería nada más que ser un superhéroe. Cuando se pierde toda esperanza, Deku se topa con un encuentro casual con su ídolo de la infancia, All Might.

El superhéroe elige a Izuku para ser su sucesor y el joven está en la luna. Con el paso del tiempo, Deku pronto descubre que ser un héroe no era lo que había pensado que sería, ya que asiste a una prestigiosa escuela para los futuros protectores de este mundo.

2 - Blue Exorcist

Los humanos y los demonios coexisten en un incómodo equilibrio. Un día, Satanás rompe ese equilibrio cuando quiere capturar la patria de los humanos. Rin Okumura es un adolescente normal por todos los medios, excepto por un secreto: en realidad es el hijo de Satanás.

Cuando Satanás se levanta y mata al padre adoptivo de Rin, este inmediatamente jura destruir a Satanás, pase lo que pase. Para ello, se une a una academia que entrena exorcistas. Junto a su hermano Yukio, él trabaja duro para que algún día pueda convertirse en un exorcista lo suficientemente fuerte como para derrotar a Satanás para siempre.

1 - Fairy Tail

La joven maga Lucy sueña con convertirse en bruja y unirse a un gremio popular. Su viaje la lleva a Happy y Natsu Dragneel, quienes están en busca del padre de este último. Natsu salva a Lucy de un intento de secuestro, después de lo cual ella se une al dúo en el anime.

Lucy luego se alista en el gremio Fairy Tail de Natsu, donde conoce a algunas personas extremadamente poderosas como Erza Scarlet y Gray Fullbuster. Pronto se hacen amigos y emprenden juntos aventuras interminables.

Hasta aquí la recomendación de series de anime similares a Black Clover. Cada uno de estos 10 títulos es único e irremplazable, pero puede ayudarte a conocer un poco más del género shonen. ¿Cuál de estos animes ha sido tu favorito?