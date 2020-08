Black Clover: 10 curiosidades de los Black Bulls que todo fan debe saber

A estas alturas todo el mundo está familiarizado con Black Clover, ya que supuestamente es el "Rey de Shonen" como Crunchyroll se refirió una vez. La serie sigue la historia de Asta, un niño que aspira a ser el Rey Mago.

El protagonista del anime, aunque no tiene poderes mágicos, es arrojado a un gremio de “Caballeros Mágicos” y gracias a su capacidad para convocar armas que pueden cancelar la energía mágica, termina convirtiéndose en uno de los personajes más poderosos del Reino del Trébol.

¿Pero qué hay del gremio del que Asta es miembro? Los Black Bulls son una extraña organización que no tuvo ningún problema en aceptar a un joven que parecía no tener ningún poder mágico.

10 datos sobre los Black Bulls

También concidos como los Toros Negros, son un grupo compuesto por un elenco diverso que también tiene algunos de los héroes más entrañables del anime y esta lista examina todo lo que solo los verdaderos fanáticos conocen sobre ellos.

Proceso para ser un Toro Negro

Todos los miembros de los Black Bulls fueron seleccionados por su ilustre capitán Yami. Y aunque esto es de esperar de todo “Capitán Caballero Mágico”, con Yami las cosas son un poco diferentes.

No solo va a los exámenes de Magic Knight para reclutar a los estudiantes; recogerá a las personas que conoce en la calle, simplemente porque le gusta su actitud.

Se sugiere que esta era la intención detrás de Yami de conseguir su propio gremio. ya que Julius quería ver si podían reclutar magos que de otro modo podrían perderse en los exámenes anuales de Magic Knight.

Los Black Bulls desconocen los rangos

El sistema Magic Knight es bastante rígido, con un montón de rangos desde el Capitán hasta el Vice-Capitán y así sucesivamente. Esto es algo que no se menciona muy a menudo en el anime.

Pero cuando Asta y algunos de los otros Black Bulls quieren una promoción, es cuando aprendemos algo sobre ellos: muy pocos de ellos tienen idea de que existen rangos en primer lugar. Ya que todos son tratados exactamente igual.

Asta los hizo ser impresionantes

Antes de que llegara Asta, los Black Bulls se habían ganado la reputación de ser el peor gremio. Todos los gremios se clasifican según un sistema de estrellas, pero resulta que los Black Bulls en realidad estaban detrás por un recuento de estrellas negativo cuando comenzó la serie.

Es solo a través del trabajo con Asta que constantemente se ven envueltos en misiones únicas que llevan al equipo a recibir una lluvia de estrellas, de modo que el grupo asciende hasta el segundo lugar.

Tienen un castillo móvil

Debido al poder de recombinación de Henry, los Black Bulls son capaces de ir a nuevos lugares cuando les plazca. Inicialmente, el castillo comienza ubicado cerca de la Región Común del Reino del Trébol, lo que los convierte en el gremio más cercano a la gente común real.

Pero finalmente, su misión de Julius hace que cambien de ubicación a las afueras del Reino Spade. Llevar un poco de casa con ellos donde quiera que vayan parece ser el camino de los Black Bulls en todo el anime creado por Yuki Tabata.

El castillo cambia constantemente

Gracias a la presencia de Henry, la forma del castillo cambia constantemente. Su magia de recombinación significa que el diseño real del castillo de los Black Bulls es completamente desconocido.

Esto puede ser un problema en algunos casos, pero la conexión de Henry con el castillo también significa que se puede reconstruir incluso si se destruye por completo en un enfrentamiento con alguien durante una batalla.

El Vice Capitán es un misterio

Una entrevista fascinante con Yuki Tabata con VIZ Media en 2017, explicó que hay una razón por la que no sabemos quién era el segundo al mando de los Black Bulls. No es que Yami no tenga uno, es que el personaje aún no ha sido revelado.

Si bien Zora se ha hecho un Caballero Mágico bastante impresionante, no parece ser él, y obviamente no es Asta, así que incluso años después tenemos un personaje importante que nunca hemos visto en el anime. (Pero en agosto de 2020 ya sabemos quién es ¡OMG!)

Los Black Bulls ayudan a las personas

De todos los miembros de los Magic Knights, los Black Bulls parecen ser los más adecuados para proteger a los plebeyos. La mayoría de los otros Caballeros Mágicos están obsesionados con estar lo más cerca posible de la realeza.

No consideran que valga la pena salvar a los demás ciudadanos de Clover Kingdom y, como resultado, generalmente son los Black Bulls los que vemos trabajando para ayudar a las personas pobres que no pueden defenderse.

Son como una familia

Quizás más que todos los demás gremios, este grupo opera más como una familia que cualquier otra cosa. El grupo se cuida el uno al otro, en lugar de imponer reglas y estructuras rígidas de tipo militar.

Por eso, cuando Noelle revela que no puede controlar su magia, Vanessa es una de las primeras personas que intenta ayudarla a mejorar. Esto es lo que los lleva a todos a intentar mejorar todo el tiempo.

El castillo tiene un modo de batalla

Algo que se mostró durante la batalla de Black Bulls contra el Ojo del Sol de Medianoche, es que el castillo no solo puede cambiar de forma constantemente, sino que también puede transformarse en un robot gigante.

El castillo tiene dos niveles completamente diferentes: el primero es el estilo de combate, donde la casa se para sobre dos piernas y realmente lucha, disparando energía de maná de sus manos. Entonces también puede transformarse en un toro.

Son el gremio más pequeño en el anime

Los Black Bulls son probablemente el escuadrón más pequeño de todo el anime. Mientras que otros escuadrones han mostrado tener miembros de menor rango que generalmente se encuentran yendo y recuperando cosas para las personas que son más poderosas que ellos.

Esto no se muestra con los Black Bulls en Black Clover. Debido a que Yami hace crecer lentamente su grupo, no hay necesidad de tener un grupo de personas que no puedan pelear o tomar el papel de “mensajero”.