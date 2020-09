Black Clover: 10 curiosidades de Yuno que todo FAN debe saber

Si bien proviene de la misma área que Asta, Yuno es todo lo que Asta no es. Es inteligente e increíblemente talentoso por arte de magia. Ha demostrado ser el rival del protagonista, pero lo interesante es que está constantemente tratando de mantenerse al día con este héroe de Black Clover.

A pesar de su increíble poder, el hábito de Asta de verse arrojado a situaciones imposibles y ganar, lo ha dejado más fuerte y con un gran reconocimiento de los otros Magic Wizards. Esto es algo que hemos conocido con los 143 episodios del anime hasta el momento.

Curiosidades de Yuno en Black Clover

Pero, ¿qué hace que Yuno funcione? ¿Cuál es su papel en la Golden Dawn y de dónde viene realmente? El personaje tiene mucha profundidad oculta, pero esta lista tendrá spoilers para cualquiera que no esté siguiendo el manga de Yuuki Tabata.

10 - Yuno le confiaba todo a Asta

Yuno y Asta

Puede que la gente no recuerde esto, pero Yuno no siempre fue el joven distante que es hoy. Cuando era niño, necesitaba que Asta lo protegiera y lo cuidara. Esto resultó en que el último a menudo fuera golpeado tratando de evitar que la gente intimidara a su amigo.

Una vez, cuando Yuno era joven, le robaron su collar, y Asta tenía que ir y recuperarlo de las personas que se lo habían llevado. Asta terminó siendo golpeado, pero aún así logró devolver el collar a su amigo.

9 - Tiene un Grimorio de 4 hojas

La increíble magia de Yuno se mostró cuando logró un grimorio de trébol de cuatro hojas. En realidad, esto es increíblemente raro: la mayoría de los grimorios se clasifican según el poder, y Yuno logró lo que técnicamente es el grimorio de más alto nivel de todos ellos.

Esto se demostró de inmediato con lo poderosos que son sus hechizos mágicos, muy por encima de lo que otras personas de su nivel son capaces de hacer y no tiene nada que ver su corta edad.

8 - El espíritu del viento

Yuno y Sylph

Durante uno de los arcos anteriores de la serie, vemos que los grupos de Asta y Yuno terminan en una Mazmorra en el Reino del Trébol, discutiendo sobre los tesoros de ese reino.

Uno de esos tesoros involucra a un elemental de espíritu del viento conocido como Sylph. Ella es increíblemente poderosa, lo que le otorga a Yuno acceso a magia de viento de nivel aún mayor que tiene que aprender a controlar adecuadamente con el tiempo.

7 - Charmy está enamorada de Yuno

De los dos, Asta es sorprendentemente el mujeriego en Black Clover. El comportamiento distante de Yuno evita que las mujeres se enamoren de él. Pero tiene el amor de Charmy, del gremio Black Bulls.

Ella lo ve como un príncipe hermoso, gracias a que él evitó que una de sus comidas fuera destruida en medio de la pelea. Sorprendentemente, Yuno ha sido bastante cordial con ella, que es todo lo contrario de lo habitual con personajes secundarios masculinos.

6 - Yuno ya tuvo una gran derrota

Yuno con los Black Bulls

Él experimentó recientemente una gran derrota en el manga a manos de los Zogratis. A pesar de los mejores esfuerzos de Yuno, no solo no pudo vencer a este hombre, sino que no pudo salvar a muchos de sus compañeros de gremio.

Es probable que esto solo empuje a Yuno a volverse más poderoso, pero por ahora tiene que aprender lo que significa sufrir una derrota.

5 - Yuno se siente inspirado por Asta

Yuno originalmente no quería ser un Emperador Mágico. Estaba feliz simplemente viviendo con Asta y los demás en la iglesia, pero cuando su amigo le mencionó que quería convertirse en el Emperador Mágico, se dio cuenta de que era un objetivo que valía la pena alcanzar.

Yuno quiere cambiar la sociedad de Clover Kingdom, derribar las barreras de clase y convertirlo en un lugar justo para todos. Es por eso que los dos están constantemente enfrentados, compitiendo para convertirse en los mejores.

4 - Es la reencarnación del hijo de Litch

Foto: Studio Pierrot

Esto se introdujo en uno de los últimos arcos. El objetivo de Licht era recuperar todas las almas de las personas que habían perdido la vida a manos de los humanos. Esto incluía el alma del niño pequeño que iba a tener su prometida.

Este espíritu mitad humano habitaba el cuerpo de Yuno, pero sin ninguna rabia o voluntad, simplemente le dio un poder mayor y la capacidad de enfrentarse a los elfos.

3 - Venció a un Capitán

Se demuestra que Yuno es increíblemente poderoso una y otra vez , pero la primera vez que realmente vemos de lo que es capaz es en el Examen Royal Magic Knight. Allí, se enfrenta a uno de los capitanes más nuevos y más jóvenes, Rill de Azure Deer.

Los dos tienen una batalla muy cerrada en la final, pero vemos que Yuno está por encima de su contrincante. La regla para ganar implica romper el cristal del otro lado, y Yuno engaña a Rill para que use suficiente energía para romper el cristal de su equipo.

2 - Ya es un Maestro de Maná

La capacidad de usar una “Zona de Maná”, es algo reservado solo para los magos más poderosos y talentosos. Aquí es donde un usuario manipula la energía mágica en su propia área, lo que le permite usar más maná del que normalmente es capaz de manejar.

Esto puede aumentar sus propios hechizos o hacerlos físicamente más fuertes de lo que suelen ser. Por lo que hemos visto, nuestro príncipe ahorrador de comidas es la persona más joven en obtener esta habilidad en todo el anime.

1 - Yuno es el Jefe de Spade Kingdom

Yuno de pequeño y Yuno actual

Yuno siempre se ha comportado con un aire de nobleza hacia él, a pesar de que venía de un orfanato junto a Asta y sus amigos. La razón de esto resulta que Yuno es en realidad el Príncipe del Reino Spade.

Sus padres eran de la casa Grinberryall, y cuando fueron atacados por los hermanos Zogratis, se llevaron a Yuno a otra área, donde podría crecer en paz. Esto es algo que recién se mencionó en el manga de Black Clover, mismo que puedes leer en Manga Plus.