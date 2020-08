Black Clover: 10 cosas que no sabías sobre Yami en el anime

Yami Sukehiro es probablemente el personaje más notable de Black Clover y no es uno de los protagonistas. Todo en él transmite el aura de un protagonista shonen, desde su increíble poder y creencia de que superar los propios límites es algo que simplemente puedes "hacer" realidad en todo anime y manga.

El increíble poder de Yami convierte a los Black Bulls en una organización formidable dentro de los Magic Knights y ha cultivado un equipo con algunos de los magos más útiles del Clover Kingdom; todo mientras hace todo a su manera.

Tabata Yuki creó a este memorable personaje y muchos fans desean conocerlo cada vez más en el anime. Es por eso que decidimos compartirte 10 curiosidades sobre Yami y algunos datos que siempre debes tener en mente al verlo en Black Clover.

Es de otro país

Foto: Yami proviene de un país lejano

Nacido en una familia de pescadores, Yami era originario de un país completamente diferente a Clover Kingdom. Mientras estaba pescando, lo llevaron hasta la tierra donde vive Asta, aquí era un extraño debido a su manera de hablar. Esto le dificultaba encontrar aceptación gracias a la inmensa desconfianza por ser extranjero.

Fue reclutado por el Rey Mago

Foto: El Rey Mago recluta a Yami

Inicialmente, el propio Julius trajo a Yami al ejército de Magic Knight. Yami era mucho más joven en ese momento y ni siquiera hablaba el mismo idioma, lo que llevó a Julius a decidir ayudarlo a aprender a hablar el idioma del país y al mismo tiempo darle un trabajo.

A medida que Julius ganaba más poder, finalmente le dio a Yami un lugar para crear su propio gremio, convirtiéndolo en el capitán de su propio grupo, los Black Bulls donde el protagonista de Black Clover también forma parte.

Toma decisiones según sus preferencias personales

Foto: Yami en el anime Black Clover

La mayoría de los gremios de los Caballeros Mágicos tienen reglas específicas que les guían en la forma en que eligen a las personas. Esto mantiene una cultura específica dentro de su organización, y esa cultura es un reflejo de la persona que dirige el grupo.

Yami es una excepción a esto, y de hecho es alguien que solo elige a las personas que le gustan, personas diversas que no siempre se llevan bien, pero que tienen sus propios talentos que los hacen dignos de trabajar como Caballeros Mágicos.

Su actor de doblaje es famoso

Foto: Christopher Sabat, voz de Yami y Vegeta en inglés.

Saquemos esto del camino. Yami es Christopher Sabat en inglés, uno de los actores de doblaje en inglés más legendarios de todos los tiempos. Yami es interpretado por Vegeta, lo cual es un poco extraño considerando que pierde todo el tiempo y el personaje de Tabata Yuki nunca parece perder.

Su actor de doblaje japonés es Junichi Suwabe, quien interpretó a Shota Aizawa en My Hero Academia , Dandy en Space Dandy y más. No hay forma de que este personaje no sea legendario.

Uno de sus compañeros está enamorado de él

Yami no tiene novia, pero tiene a alguien que anda por ahí enamorado de él. Charlotte Roselei de Blue Rose está profundamente enamorada de Yami. Charlotte fue maldecida por una mujer que atraparía a toda su familia en una jaula a menos que pudiera enamorarse. Yami rompió la jaula, la motivó a acudir a sus amigos en busca de ayuda y, al hacerlo, hizo que ella lo amara, rompiendo la maldición.

Un padre para su escuadrón

Es mucho amor duro de su parte, pero Yami es absolutamente el padre de su escuadrón. Los Black Bulls no son solo una organización de Magic Knight, y Yami los ayuda a todos a resolver su problema a su manera.

El solo hecho de tenerlos juntos permite que el grupo tenga un sistema de apoyo que les permita superar todos los desafíos que con frecuencia se les presentan. Esto también explica por qué tiene magos de alto nivel limpiando y haciendo tareas como alimentar a las mascotas y cuidar su base.

Cada vez se hace más fuerte

Una de las cosas más extrañas de Yami es que sigue aprendiendo hechizos más poderosos. Se explica que, después de cierta edad, el grimorio de un Caballero Mágico no obtendrá más hechizos, ya que el mago ha llegado al final de su crecimiento.

Pero, Yami lo niega rotundamente y, de hecho, aprende un nuevo hechizo justo a tiempo para vencer al miembro del Tercer Ojo, Vetto, que había decidido eliminarlos. Este poder le permite superar sus propios límites.

Tiene un poder especial

Foto: Black Clover anime

Algo que Yami tiene que pocos otros magos en el universo de Black Clover tienen, es el poder sobre su ki y no hablamos de lo mismo que en Dragon Ball Super. “Ki” en este universo es completamente diferente de la magia.

El “Ki” le da a Yami la habilidad de luchar a un nivel más alto sintiendo el ataque y la habilidad de su oponente, lo que le permite reaccionar más rápido e incluso superar a las personas que son técnicamente más rápidas o más fuertes que él.

Uno de los personajes más populares

Foto: Yami Sukehiro es el favorito de los fans

Como era de esperar, Yami es un personaje muy popular. En las encuestas semanales de popularidad de Shonen, Yami obtuvo el segundo lugar entre todos los demás personajes de Black Clover en la primera, segunda y tercera encuesta de popularidad.

Pero, incluso en Viz Media, logró ocupar el primer lugar en las dos primeras encuestas de la serie. Esto no es realmente una sorpresa, ya que Yami es un tipo relajado que se preocupa por sus compañeros de equipo, por lo que es difícil llegar a odiarlo y es tan admirable como parece.

Uno de los caballeros mágicos más poderosos

No se habla mucho de él, pero Yami es fácilmente uno de los magos más fuertes de la serie. Dejando a un lado su habilidad como espadachín, su magia oscura es increíble, lo que le permite hacer cosas de las que pocas personas son capaces.

Cuando lo vemos imaginar lo poderoso que es, habla de estar drásticamente por encima de los nobles en términos de poder de maná puro. Desde entonces, se ha vuelto aún más poderoso, por lo que queda por ver si alguien más está por delante de él.