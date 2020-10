Black Adam: Sarah Shahi estará en la película de DC junto a Dwayne Johnson/Foto: Imágenes y fondos y Cine más cómics

Sarah Shahi se ha unido a Dwayne Johnson en la próxima película de superhéroes de New Line / DC "Black Adam". Shahi interpretará a una profesora de universidad y luchadora por la libertad que lidera la resistencia en la nación ficticia de Kahndaq.

Los productores han anunciado previamente que Aldis Hodge ha sido elegido como Hawkman y Noah Centineo como Atom Smasher, ambos miembros de la Sociedad de la Justicia de DC.

Shahi está filmando actualmente la serie de Netflix "Sex/ Life". Sus créditos incluyen la serie de Showtime "City on a Hill", "The Rookie", "Reverie", "Person of Interest", "The L Word" y "Fairly Legal".

Jaume Collet-Serra, quien también dirigió a Johnson en "Jungle Cruise" de Disney, dirigirá "Black Adam". Johnson, Dany García e Hiram García de Seven Bucks Productions están produciendo con Beau Flynn de FlynnPictureCo, junto con el productor ejecutivo Scott Sheldon.

Dwayne "La Roca" Johnson siempre fue pensado para ser Black Adam

Johnson ha estado destinado a interpretar al antihéroe durante varios años. "Black Adam" es un derivado de "Shazam!" De Warner Bros. y New Line protagonizada por Zachary Levy, que recaudó 365 millones de dólares en todo el mundo el año pasado.

"La Roca" siempre fue la primera opción para convertirse en este personaje de DC Comics. Aunque los fans tendrán que seguir esperando la nueva fecha de lanzamiento de la nueva película/Foto: EW

El personaje de Black Adam apareció por primera vez en DC Comics durante la década de 1940 como un villano que había sido corrompido por el poder, luego se convirtió en un antihéroe a principios de la década de 2000 sin tener en cuenta las reglas y convenciones. New Line y DC han mantenido en secreto los detalles de la historia de "Black Adam". Rory Haines y Sohrab Noshirvani escribieron el último borrador de la película.

Warner Bros. había anunciado la fecha de lanzamiento de "Black Adam" para el 22 de diciembre de 2021, pero recientemente lo eliminó del calendario de lanzamientos y aún no ha fechado la película.

Shahi está representado por CAA y McKeon Myones Entertainment. La noticia fue reportada por primera vez por Deadline Hollywood. ¿Conoces la trayectoria de Sara Shahi?, ¿Crees que podría hacer un buen papel en esta película de DC?