Blac Chyna se queja de que no recibe manutención de sus ex Rob Kardashian y Tyga

La influencer está exigiendo una manutención a pesar de que no pasa mucho tiempo con sus hijos/Foto: People

Blac Chyna, la celebridad de redes sociales y modelo que se volvió conocida gracias a su ex romance con el rapero Tyga y con la ex estrella de reality show, Rob Kardashian, ahora acusó a los dos famosos de no pagar manutención infantil a pesar de que tiene hijos con ambos.

La también influencer de 33 años de edad cuyo nombre real es Angela Renée White es madre de dos: King Cairo de nueve años con Tyga, y Dream Renée de cinco años con Rob. Sin embargo, mediante sus redes sociales, Chyna aseguró que ninguno de ellos le da una pensión económica, por lo que tuvo que vender tres de sus cinco lujosos automóviles para poder “mantenerse”:

"Ayer tuve que renunciar a 3 de mis autos... mis razones... moral, creencias, ser madre soltera, sin apoyo, soy una mamá… Soltera y sin manutención de los hijos", escribió Blac Chyna, quien ha tenido varios problemas legales con los Kardashian.

Tyga y Rob Kardashian le responden a Blac Chyna

Los hombres que comparten sus hijos con Chyna respondieron a las acusaciones en su contra/Foto: Zona Prensa

El rapero de 32 años decidió contestar a las polémicas publicaciones de Chyna, asegurando que él paga todos los gastos de su hijo y el menor vive casi toda la semana con él: "Pago 40 mil al año para la escuela de mi hijo y él vive conmigo de lunes a sábado ¿Por qué pagaría la manutención de los hijos?”.

Por su parte, Rob Kardashian, quien también comparte la custodia de su hija con Blac Chyna también informó que él cubre todos los gastos de la pequeña e igual, vive en su casa casi toda la semana:

"Pago 37 mil al año por la escuela de mi hija. Me encargo de todos los gastos médicos. Pago todas sus actividades extracurriculares. Tengo a mi hija de martes a sábado. ¿Por qué pagaría la manutención de los hijos?", declaró el hermano menor de Kim Kardashian.

¿Qué pasó entre Rob Kardahian y Blac Chyna?

Angela y Rob estuvieron juntos poco más de un año/Foto: Refresh

Rob de 35 años y Angela Renée White empezaron a salir en 2016. Ella tuvo una relación con Tyga de 2011 a 2014, y aunque estuvieron comprometidos, nunca se casaron. Chyna se embarazó de Robert pocos meses después de que iniciaron su noviazgo, y aunque al principio todo parecía ir bien en la relación, en 2017 el empresario aseguró que ella le había sido infiel con otros hombres.

Por este motivo, Rob Kardashain y Blac Chyna terminaron definitivamente tan sólo unos meses después de que nació su hija Dream. Cabe destacar que en sus acuerdos legales ella nunca solicitó una manutención de los hijos, ya que compartirían la custodia, algo que también acordó con Tyga, supuestamente.

