Blac Chyna presuntamente amenazó con un arma a Rob Kardashian

Angela White ha iniciado otra batalla legal contra la familia Kardashian-Jenner/Foto: People

Blac Chyna ha iniciado otra batalla legal contra Rob Kardashian y el resto de su famosa familia. Sin embargo, durante el juicio se han revelado fuertes detalles sobre la ex relación, ya que la modelo y ex stripper ha sido acusada de presuntamente cometer violencia doméstica contra Rob cuando estuvieron juntos, e incluso supuestamente ella llegó a apuntarle en la cabeza con un arma a Rob.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Blac Chyna demandó a la familia Kardashian-Jenner desde 2017, ya que acusa a Kris Jenner y a sus hijas, de supuestamente ser las causantes de la cancelación del reality que protagonizaba junto con Robert, “Rob & Chyna”, tras la primera temporada.

Angela White, nombre real de Chyna, asegura que tuvo una pérdida millonaria de ingresos por la cancelación de este reality que tenía con su ex prometido. Así que en este nuevo juicio, la famosa está demandando nuevamente a la familia, pero ahora por 100 millones de dólares.

Rob Kardashian posiblemente vivió violencia física y psicológica con Blac Chyna

La modelo y el empresario estuvieron juntos poco más de un año, e incluso se llegaron a comprometer/Foto: Zona de Prensa

Si eras fan del desaparecido reality de E! “Keeping Up With The Kardashians”, seguramente recordarás que Robert, el único hijo varón de Kris Jenner, tenía varios problemas de depresión debido a su dificultad para perder peso, algo con lo que sigue luchando incluso hasta ahora.

Así que durante su relación con Blac Chyna supuestamente el empresario se volvió víctima de violencia doméstica y psicológica, así lo informó el abogado de la familia Kardashian-Jenner, Michael Rhodes.

El abogado enfatizó que hace alrededor de cinco años, la ex pareja protagonizó una violenta pelea justamente el día que se anunció la segunda temporada de su reality. El incidente, aparentemente, estuvo tan subido de tono que el novio de Kris, Corey Gamble, tuvo que interponerse para acabar con los gritos.

Asimismo, aseguró que la segunda temporada de su programa no se realizó debido a que la relación entre la ex pareja estaba completamente "descarrilada". Además, Rhode adelantó que la evidencia mostrará detalles de la turbulenta relación entre los padres de Dream Kardashian.

"(Un amigo) vio a la señorita White ponerle una pistola en la cabeza (a Rob)", declaró el abogado, aclarando que desconocía si el arma estaba cargada, según el Daily Mail. "También puso un cable de teléfono alrededor de su cuello y lo jaló", agregó.

El abogado asegura que la familia de Rob Kardashian sabía que Blac Chyna solamente buscaba dinero. "La señorita White quería algo. Quería ser una de ellas…", declaró el abogado en su intervención en la apertura del juicio, según People. "Quería ese nombre. La evidencia les demostrará que la señorita White diría y haría lo que fuese para formar parte de esta familia".

Blac Chyna sí recibió una indemnización por la cancelación del reality

Chyna quiere que los Kardashian-Jenner le paguen 100 millones de dólares/Foto: Farandulista

Según las declaraciones en el juicio, Chyna recibió 100 mil dólares por parte de la cadena E! Entertainment como pago por la cancelación del reality, y $370,000 adicionales para grabar pietaje que podría ser usado si la relación con Rob se reanudaba, pero si no volvían, las escenas podrían ser utilizadas en el reality familiar Keeping Up with the Kardashians.

A través de su abogada Lynne Ciani, Blac Chyna negó todas las acusaciones en su contra, por lo que espera ganar la demanda contra la familia de Rob Kardashian. En los años más recientes, el empresario se ha mantenido alejado del ojo público, ya que asegura que ahora sólo quiere enfocarse en su hija Dream Kardashian de 5 años de edad y en sus negocios.

