Blac Chyna elimina una foto de su hija tras ser criticada en Instagram

Blac Chyna ha sido una de las mujeres más criticadas en el mundo de Hollywood y es que ha estado en la mira de todos, después del pleito que tuvo con las Kardashian y Rob. Además de sus juicios contra el clan y sus polémicas como madre de Dream Kardashian, la hija que tuvo hace más de un año con Rob Kardashian.

Y ahora volvió a hacerlo debido a que le puso extensiones para el pelo a su hija Dream, tal vez desea que la niña sea idéntica a ella, por lo que las críticas no se hicieron esperar ante dicha acción.

Así quedó la sobrina de Kim Kardashian después de que su excuñada la arregló para que luciera igual a ella:

Movie Night @fashionnova Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 28 Abr, 2018 a las 1:37 PDT

Destrozan a Blac Chyna por ponerle extensiones de pelo a su hija de 1 añito.

Y este pasado miércoles, la controversia volvió a adueñarse de su día a día, después de que compartió a través de su cuenta de Instagram una foto de Dream, donde la acompañó con un "Mi hermosa bebé". En la inocente e inofensiva fotografía, aparece la pequeña sonriente luciendo unas extensiones rosas. Sin embargo, después tuvo que eliminarla debido a que quizá los comentarios no fueron nada buenos.

Inmediatamente la publicación no tardó en llenarse de comentarios negativos sobre el look de Dream, criticando a Chyna por ponerle extensiones a una niña de apenas año y medio de edad.

"No es necesario y es un bebé, no una muñeca con la que jugar", dijo un usuario de cuyo comentario se hace eco The Sun.

Como puede apreciarse en la fotografía, las extensiones son de clip, de ahí que otros tantos seguidores de la celebrity salieran a defender a Chyna entre tanto ataque. Pero aquello debió no ser suficiente para Chyna, que llegado el jueves ya ha borrado la imagen de su perfil de Instagram sin avisar o explicar la razón del porqué.

All love �� ✨ Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 2 Abr, 2018 a las 4:55 PDT

Por otro lado hace unas semanas Chyna tuvo ya su ración de polémica al protagonizar una pelea en un parque temático de California. La celebrity se enfrentó a una mujer que supuestamente había tocado a su hija Dream y varios vídeos aparecieron en redes sociales, generando multitud de críticas contra el temperamento de Chyna.