Blac Chyna GANA el juicio contra la familia Kardashian, ¿Por qué demandó?/Foto: Refinery 29 y Quien

De acuerdo con el medio Page Six, un juez ordenó el pasado 7 de diciembre a Bunim/Murray Productions, la compañía detrás del difunto reality show, entregar imágenes no transmitidas de lo que habría sido la segunda temporada de "Rob & Chyna".

El abogado de Blac Chyna afirma que las imágenes, que se filmaron mientras ella y Rob Kardashian estaban comprometidos, lo muestran apoyándola después de que se sometió a un procedimiento médico.

Según Page Six, el juez también dictaminó que la productora tiene 45 días para entregar imágenes no emitidas de "Keeping Up With the Kardashians" filmadas en marzo de 2017. Las imágenes supuestamente muestran a la ex pareja discutiendo sobre la crianza de su hija, Dream.

¿Por qué Blac Chyna demandó a los Kardashian?

Chyna demandó a toda la familia Kardashian en 2017 después de su desordenada separación de Rob. El reality "Rob & Chyna" pronto llegó a su fin.

Después de eso, Chyna comenzó a afirmar que la familia Kardashian empañó su reputación y arruinó el show "Rob & Chyna" al usar su influencia en el canal de E!.

La familia Kardashian, alegó su abogado, interfirió con el "contrato altamente lucrativo" de Chyna con E !, y su "interferencia ilegal" hizo que el programa terminara. La familia Kardashian afirma que "Rob & Chyna" fue cancelada porque el dúo se separó.

Además, el programa tuvo calificaciones mediocres en comparación con otros derivados de Kardashian. Varios meses después de la demanda, un juez despidió a Kim Kardashian West y Kris Jenner del caso. Rob no participó en la audiencia reciente.

"No hemos presentado una oposición al tribunal por esta solicitud porque las imágenes no tienen ningún impacto en el caso", dijo el abogado de Rob, Marty Singer, a Page Six.

"Sin embargo, hemos solicitado las imágenes de OnlyFans de Blac Chyna y ella se ha negado a entregarnos esas imágenes", expresó el abogado.

Roby Blac Chyna son padres de la pequeña Dream, sin embargo, después de separarse han tenido diversos conflictos en la crianza de su hija/Foto: The Blast

¿Consideras que la imagen de Blac Chyna si fue dañada por las Kardashian tras separarse de Rob? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

