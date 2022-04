Bizarrap anuncia su Music Session #23 junto a Pablo Londra

El DJ y productor argentino Gonzalo Julián Conde mejor conocido como Bizarrap, por fin, anunció la tan anhelada BZRP Music Session número 23, esto lo dio a conocer mediante una publicación emitida en sus redes sociales donde hizo referencia al rapero Kendrick Lamar.

Tal parece que, con este anuncio, Bizarrap, como le dicen sus amigos, confirmó el lanzamiento de la sesión, la cual podría salir a la luz esta semana, añadiendo a esto, finalizó con la frase:

“Estamos listos”.

Hay que destacar que el comunicado fue emitido hoy por el productor argentino Bizarrap a través de Dale Play Records, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace referencia a los reiterados dichos y consultas sobre la Bzrp Music Session #23.

Paulo Londra será el invitado de Bizarrap

Hay que destacar que el 18 de abril, el rapero de 34 años de edad, Kendrick Lamar, anunció su próxima producción discográfica titulada “Mr. Morale & the Big Steppers”, con un comunicado, y en esta ocasión, Bizarrap se inspiró en el intérprete de DNA para emitir el propio.

Sin duda, desde que se estrenó la BZRP Music Session número 22 y 24 en 2020, los seguidores del argentino se preguntaron para quién sería la sesión 23, que nunca salió a la luz y las especulaciones en torno a que pertenecía a Paulo Londra debido a que el cantante siempre usó el número 23 como referencia, cada vez se hacían más grandes.

En riesgo de cancelarse

Pero tras el escándalo con respecto a Big Ligas (Ovy On The Drums, Kristo y Paulo Londra), durante ese periodo, con el cual Paulo no podía lanzar canciones, se creyó que por la misma razón la sesión 23 no podía ser estrenada, hasta que se solucionara el asunto.

Pero todo eso cambió, ya que, en marzo de 2022, Paulo Londra firmó un contrato con Warner Music Latina, y semanas más tarde estrenó el sencillo “Plan A”, así que se cree que gracias a esta alianza, la tan ansiada sesión 23 junto a Bizarrap le pertenece al intérprete de Adán y Eva.

Cabe destacar que el pasado domingo 24 de abril de 2022, Bizarrap por medio de un en vivo o live compartió que el lanzamiento de la BZRP Music Session #23 dependía de los fans, minutos después finalizó la transmisión y la tan anhelada sesión con Paulo Londra por fin se confirmó y cuando la publicación llegue a los 23 millones de comentarios, se lanzará de manera oficial la sesión.

