Birds of Prey, el más reciente fracaso en taquilla de DC Films

Birds of Prey logra ser el estreno número uno en Estados Unidos durante su primer fin de semana pero no por eso ha sido un éxito, ya que no logra recaudar los ingresos esperados por DC.

Harley Quinn fracasa en taquilla

La cinta protagonizada por Margot Robbie en el papel de la inestable, Harley Quinn, sólo ha recaudado 33.25 millones de dólares en la taquilla norteamericana, lo que la pone por detrás de “Shazam!” y los 53 millones que consiguió en su primer fin de semana.

Hasta el momento, “Shazam!” había sido el estreno más débil de DC y la película con menos ingresos en su primer fin de semana, la prueba de fuego para muchas películas ya que esos días suelen ser cuando reciben la mayor cantidad de asistentes.

Ahora, Birds of Prey se ha convertido en el peor estreno de DC lo que muchos atribuyen a su clasificación “R”, lo que la convierte en una película sólo para mayores de 18 años.

El nuevo fracaso de DC

Con un presupuesto de 80 millones de dólares y centrando su historia en una de las villanas más populares de DC, Harley Quinn - interpretada por Margot Robbie -, quien hizo su estreno en su mundo cinematográfico en “Suicide Squad” - que recaudó 133 millones en su estreno -, parecía un éxito casi seguro para DC.

Sin embargo, se ha convertido en su película con menos ingresos en taquilla con 33.25 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y 48 millones en el resto del mundo para un total de 81,25 millones.

