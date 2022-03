Bioserie de Vicente Fernández con 29 millones de televidentes pese a demanda

Bioserie de Vicente Fernández rompe récords de audiencia pese a demanda

Toda la polémica generada por la bioserie de Vicente Fernández resultó beneficiar a Televisa, pues su producción alcanzó los 29 millones de televidentes en su primera semana de transmisiones.

La serie 'El Último Rey' inició sus transmisiones en medio de la polémica y tal cual lo marca la biografía no autorizada en la que se basa, relatan los aspectos más oscuros del famoso charro mexicano.

La propuesta ilegal de Televisa rompió récords de audiencia, siendo a su vez el programa más visto en la programación nocturna de México, tanto así que ya han confirmado una segunda temporada para dicha producción.

La polémica producción de Juan Osorio se adjudicó poco más de 29 millones de televidentes en su primer fin de semana, siendo además uno de los temas más comentados en las redes sociales.

"El último rey: El hijo del pueblo", basada en la biografía no autorizada del cantante Vicente Fernández, tuvo al menos 8 millones de espectadores vieron en el primer capítulo, el cual narró el secuestro de Vicente Jr a manos de los “Mochadedos”.

"Hubo mucho estrés, hubo mucha tensión, pero al final del camino me tengo que centrar en lo que es la producción para hacer un producto de calidad, todo lo que está al margen de esto no me corresponde a mí ni es mi función", aclaró Osorio ante la prensa.

Con sus primeros cinco episodios y el especial lanzado en fin de semana, la producción protagonizada por Pablo Montero e lliana Fox se llevó 29 millones de televidentes, según informó la empresa a través de un comunicado.

“El Último Rey” tendrá segunda temporada

Como anteriormente te confirmamos en La Verdad Noticias, la serie “El Último Rey” tendrá segunda temporada, la cual ya se encuentra en proceso de grabación para su estreno a finales de año.

Pese a los avisos de la familia Fernández, la serie 'El Último Rey' arranco sus transmisiones el pasado lunes 14 de marzo por la señal de 'Las Estrellas'.

La bioserie de Vicente Fernández se emite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche y tendrá el final de temporada este viernes 25 de marzo.

