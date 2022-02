Bioserie de Gloria Trevi no tendrá a Sergio Andrade

Los planes sobre la bioserie de Gloria Trevi siguen avanzando y ahora se ha revelado nueva información sobre el proyecto que ha impactado, pues la productora Carla Estrada indicó que la serie no tendrá a Sergio Andrade, una persona que sin duda marcó la vida de la cantante.

La productora reveló que algunos detalles sobre la vida de la intérprete serán omitidos, señaló que esto es normal en los proyectos de esta naturaleza ya que por cuestiones de tiempo sería imposible incluir todos los eventos y sucesos de la vida de la cantante.

"Son cincuenta capítulos y es una vida de treinta, cuarenta años. Definitivamente no podemos poner el 100% de las cosas". Sin embargo al ser entrevistada a productora también reveló que se tocarán los puntos más importantes que vivió la famosa.

Andrade no estará en la bioserie

Al ser cuestionada sobre el ex representante de Trevi, Sergio Andrade, la productora sorprendió, pues enseguida señaló: "¿Sergio Andrade? No, ese no va en la novela" y entre risas agregó “No, pues él no. Va otro personaje”.

De tal forma que todo parece indicar que en la bioserie no existirá un personaje con ese nombre y cómo es obvio él tampoco aparecerá en el proyecto. Aunque todo parece indicar que sí existirá un personaje con su esencia, aunque llevará otro nombre.

La productora indicó que el proyecto que narrará la vida de la famosa está inmerso en tres géneros, “bioserie, ficción, documental” lo que permite mayor libertad creativa y que se puedan hacer algunas modificaciones o adecuaciones.

Hasta el momento no se ha revelado por qué se omitirá el nombre de Andrade, aunque podría deberse a situaciones legales sobre el uso de la imagen.

Es importante destacar que a diferencia de Sergio, Gloria si formará parte del elenco de la bioserie, pues la productora indicó que la veremos en los últimos capítulos, que presentan la vida actual de la cantante.

¿Qué pasó con Gloria Trevi y Sergio Andrade?

Ambos fueron sentenciados a prisión

Sergio Andrade fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor. Por su parte, la cantante Gloria Trevi fue sentenciada a cuatro años y 8 meses de cárcel.

