Snoop Dogg: Biografía e historia de vida

Calvin Cordozar Broadus nació el 20 de octubre de 1971 en Long Beach, California, fue previamente etiquetado como "Snoopy" por su madre y en la actualidad tomó el nombre artístico de Snoop Doggy Dogg, que luego cambió a Snoop Dogg cuando comenzó a grabar.

Es conocido en la década de 2000 como músico o actor de rap, muchas personas creen que es una de las verdaderas leyendas del rap. Durante su juventud, después de graduarse de la escuela secundaria, Snoop Dogg estuvo frecuentemente en problemas con las drogas y la ley, entrando y saliendo de la cárcel durante casi tres años.

Liberado de la cárcel, se embarcó en hacer cintas de rap caseras con su amigo Warren G, que era hermanastro del Dr. Dre de N.W.A. Después de todo, Dr. Dre le pidió colaboraciones, primero en el tema principal de la película "Deep Cover" y luego en el álbum debut en solitario de Dr. Dre "The Chronic".

Snoop Dogg: ¿Cuándo grabó "Doggystyle"?

Biografía e historia de vida de Snoop Dogg

En agosto de 1993, Snoop Dogg grabó su propio álbum debut "Doggystyle" con Dre, durante el cual fue arrestado por matar a tiros a un miembro de una banda rival llamado Phillip Woldermarian, quien luego se reveló que tenía una obsesión secreta con él.

Snoop Dogg se defendió a sí mismo como no culpable porque supuestamente conducía el automóvil mientras su guardaespaldas McKinley Lee realizaba los disparos fatales por motivos de autodefensa, aún no había permanecido enredado en las batallas legales en torno al caso durante tres años.

Poco después, en noviembre de 1993, se lanzó el álbum "Doggystyle" bajo Death Row Records. Se convirtió con éxito en el primer álbum debut en entrar en las listas de éxitos en el número uno, ayudando a impulsar el ascendente del rap "G Funk" de la costa oeste.

La polémica convirtió a Snoop Dogg en un ícono

Además, los sencillos del álbum "What's My Name" y "Gin and Juice" habían ido al top ten, y el álbum en sí permaneció en las listas durante varios meses, incluso cuando la controversia sobre el juicio por asesinato y las letras violentas y sexistas de Snoop Dogg.

Tal controversia resultó en que el rap Gangsta se convirtiera en el centro de los argumentos a favor de la censura y el etiquetado, con Snoop utilizado a menudo como un ejemplo de músico violento y misógino.

Luego vino un cortometraje sobre el juicio llamado "Murder Was The Case", y una banda sonora que lo acompaña, todos los cuales fueron lanzados en 1994. Dos años después, en noviembre de 1996, cuando se publicó el segundo álbum de Snoop Dogg, "Tha Doggfather". Tanto el furor como la popularidad del gangsta rap habían comenzado a desvanecerse.

Tupac y Snoop Dogg tenían una gran amistad

Esta situación se agravó con la muerte de Tupac Shakur, el buen amigo de Snoop antes y mientras eran compañeros de sello, y la acusación de crimen organizado del cofundador de Death Row, Suge Knight. Esto hizo que Snoop se alejara un poco del gangsta rap, decidió actuar a lo largo de la gira de hard rock Lollapalooza en 1997 y realizó varias apariciones en películas.

Entre el año 1998 y 2000, la estrella siguió produciendo más álbumes de música, nombrando el de "Da Game Is to Be Sold Not to Be Told", que fue certificado dos veces Platino, "No Limit Top Dogg" que generó los sencillos de éxito. "Bitch Please" y "Down 4 my N'z", y "Tha Last Meal".

Además, también comenzó a producir y dirigir videos musicales para él y otros artistas, antes de que en 2001 publicara una autobiografía. Además de eso, en 2002 Snoop anunció que había dejado la bebida y las drogas y más tarde ese año podría lanzar favorablemente su próximo álbum en solitario, "Paid tha Cost to Be da Bo$$", que incluía los exitosos sencillos y videos "From Da Chuuuch to Da Palace "y" Beautiful ", entre otros, con la voz invitada de Pharrell Williams de The Neptunes.

Colaboraciones de Snoop Dogg lo llevan a la cima

Además, Snoop también había tenido alguna otra colaboración con Silkk the Shocker, C-Murder, B-Legit, Babyface, Bad Azz, Bizzy Bone, Mariah Carey, Bootsy Collins, The D.O.C., Daz Dillinger, Dr. Dre y Nate Dogg.

Incluso con un sonido que ha sido fuertemente influenciado por el funk y el R&B, la música de Snoop Dogg de alguna manera ha representado muestras de artistas y grupos negros anteriores, incluidos James Brown, Marvin Gaye y Parliament.

Famoso por su talento en el uso de la jerga inventada por su compañero rapero E-40, gran parte del cual simplemente se deriva al agregar un sonido "izz" o "izzle" a la palabra, una gran cantidad de canciones de Snoop también mencionan "the LBC", un referencia a la ciudad de Long Beach, Long Beach Crips o Long Beach, California. Por un talento tan singular, Snoop había ganado dos premios de Adult Video News (AVN) por Mejor Banda Sonora Musical y Cinta Más Vendida por la película con clasificación X "Snoop Dogg's Doggystyle" (2001) (V).

Tiroteo en Los Ángeles casi le quita la vida

El 11 de abril de 2003, afortunadamente Snoop resultó ileso después de un tiroteo en Fairfax Avenue en Los Ángeles, California, durante el cual viajaba en una caravana de cinco vehículos con siete guardaespaldas armados, cuando tres hombres en otro automóvil dispararon varias rondas. de una pistola semiautomática.

Uno de los guardaespaldas del rapero resultó herido en el incidente. Un año después, el 21 de mayo de 2004, Snoop solicitó el divorcio de su esposa Shante Broadus, con quien se casó el 12 de junio de 1997. Citando diferencias irreconciliables, el rapero buscaba la custodia compartida de sus tres hijos, Corde, Cordell y Cori. Desde entonces se habían reconciliado.

Continuó, el rapero-actor agregó al menos dos proyectos cinematográficos más a su currículum. La primera resultó ser una película de fantasía animada "Arthur and the Invisibles" (2007), donde actuó junto a Freddie Highmore, Madonna, David Bowie y Mia Farrow. La otra fue la del género de terror de comedia dramática, "Hood of Horror" (2007), que consta de tres historias empapadas de sangre que giran en torno a los residentes de un barrio del centro de la ciudad cuyas acciones han realizado en su vida determinan su próximo destino vida futura.

Snoop Dogg lanza "Blue Carpet Treatment"

Después del lanzamiento de las películas, Snoop tuvo su próximo álbum en solitario "Blue Carpet Treatment" en las tiendas el 21 de noviembre de 2006. Este álbum fue promocionado más tarde a través de conciertos conjuntos con su antiguo rival, P. Diddy en una gira titulada " One Love Peace".

Irónicamente, la gira no pudo continuar en Reino Unido a medida que se acercaban las 5 fechas en el país. Apenas 3 días antes de su actuación en el Wembley Arena de Londres, fue detenido por la autoridad local que no le daría visa para ingresar al país.

Según la autoridad, Snoop era una persona considerada inadecuada para el bien público. Este asunto fue, para muchos, considerado como el efecto prolongado del caos que había creado en el aeropuerto de Heathrow el 26 de abril de 2006, donde agredió a algunos oficiales cuando se detuvo para ingresar a la sala de primera clase de British Airways.

Además de ser designado como el historiador de los MTV Europe Music Awards, Snoop llenó 2007 con la preparación de su próximo lanzamiento. El álbum que se titula tentativamente 'Ego Trippin' está programado para su lanzamiento en 2008. En octubre de 2007, Snoop había filtrado deliberadamente el primer sencillo del álbum llamado 'Sexual Eruption' que se publicó en su página de MySpace para ver la reacción de los fans.

¿Snoop Dogg tiene hijos?

Calvin Cordozar Broadus Jr. también conocido como Snoop Dog, es un padre cariñoso. Snoop es una figura prominente en la industria de la música, que ha existido durante más de dos décadas. Con temas aclamados internacionalmente, como "Drop It's Like It Hot", "Who Am I" y "The Next Episode", el rapero de 48 años ha tenido una carrera larga y exitosa.

El rapero bien establecido también ha actuado en muchas películas y ha protagonizado programas de televisión y documentales interesantes. Sin embargo, una de las cosas de las que está más orgulloso es de ser padre.

En 2008, Snoop Dogg incluso hizo su debut en los reality shows, en su propio programa de televisión de realidad, "Snoop Dogg's Father Hood", que se emitió durante dos temporadas en E! la red. En la serie de telerrealidad, se invitó a los espectadores a ver la vida cotidiana de Snoop Dogg con su esposa, Shante, y sus hijos.

Cordé Broadus, el primer hijo de Snoop Dogg

Cordé es el primer hijo de Snoop Dogg y Shante. Snoop Dogg y su esposa eran novios en la escuela secundaria, y ambos tenían a Cordé en la veintena. De hecho, Cordé nació el 21 de agosto de 1994, tres años antes de que Snoop Dogg y Shante se casaran en 1997.

Su hija Cori es la más joven de la familia

Cori definitivamente siempre será la niña de su padre. Ella es la más joven de la familia. Cori, que ahora tiene 20 años, nació el 22 de junio de 1999. En Father Hood de Snoop Dogg, a Cori se le suele apodar "Choc" y, como era de esperar, se la trata como a una princesa. Cori también es la única hija de Snoop Dogg.

Cordell Broadus

Cordell Broadus, hijo de Snoop Dogg

El hijo de Snoop Dogg dejó atrás una carrera futbolística por una vida de creatividad y dice que ahora es su momento de ser escuchado.

El hijo menor de Snoop Dogg, Julian, no tiene redes sociales

Julian es el hijo menor de Snoop Dogg. El joven nació en 1998 y no aparece en Father Hood de Snoop Dogg. De hecho, Julian no aparece en la mayoría de las plataformas en línea ya que no tiene redes sociales públicas. Se puede encontrar muy poca información sobre él.

¿Quién es Shante Broadus, la esposa de Snoop Dogg?

Shante Broadus nació en California en 1971. Fue a Long Beach Polytechnic High School, donde conoció a Calvin Cordozar Broadus Jr., el chico que pronto se convertiría en Snoop Dogg.

Emprendedora y mujer de negocios, Shante dirigió la primera parte de la carrera de Snoop Dogg. Luego fundó Boss Lady Entertainment, una exitosa compañía de gestión musical, y también ha producido varias películas y proyectos de televisión, incluido el documental de 2012 Reincarnated con su famoso esposo.

Shante también es muy popular en Instagram, donde con frecuencia publica mensajes edificantes y citas motivacionales para sus seguidores. También le gusta mostrar sus movimientos de baile publicando videos divertidos de sus rutinas.

Snoop y Shante fueron novios en la escuela secundaria en la década de 1980, y el rapero dice que no fue fácil cortejarla en los días previos al correo electrónico y las redes sociales. En una entrevista con DJ Vlad, dijo: “Tenía que ir allí y conocer a su madre. Tuve que ir allí y salir con ella durante unos cuatro meses antes de poder besarla. Tuve que llamarla por teléfono. Tuve que escribir cartas de amor”, confesó.

¿Cuántas veces se ha casado Snoop Dogg?

Snoop Dogg se ha casado dos veces con Shante Broadus. Cuando la pareja se casó, ya tenían un hijo de cuatro años, Cordé Broadus. Cuatro meses después de su boda, Shante dio a luz al segundo hijo de la pareja, Cordell Broadus. En 1999, tuvieron su tercer hijo, Cori Broadus.

Pero Snoop también tiene un hijo de 23 años llamado Julian Corrie Broadus, que fue el resultado de una relación extramatrimonial que tuvo en 1998. Claramente, las cosas no eran perfectas en la casa de Broadus, y a medida que la estrella de Snoop seguía creciendo, su relación con Shante comenzó a sufrir. Motivado por toda la trampa de la fama, el rapero solicitó el divorcio en 2004. “Muchas veces te vuelves turbio”, explicó. "Esta industria de la música es una madre, hombre, y tomará tu visión y la borrará".

Afortunadamente, Snoop rápidamente recobró el sentido y la separación no duró mucho.

"Estaba tratando de divorciarme, pero volví a casa y me volví a enamorar de mi esposa y mis hijos", admitió.

“Entiendo que necesito a mi esposa y a mis hijos en mi vida, así que tiré los papeles. No quiero divorciarme. Entonces, si se entera de un divorcio, será mi esposa quien se divorciará de mí. No seré yo quien me divorcie de ella... Y cometí un error, así que estoy tratando de volver bien".

Snoop Dogg confiesa que su hija salvó su matrimonio

El cantante también admite que los problemas de salud de su hija contribuyeron a que volviera con Shante. En 2005, cuando su hija Cori tenía solo seis años, le diagnosticaron lupus, una afección crónica que causa inflamación y dolor en muchas áreas del cuerpo.

“Mi hija es el amor de mi vida”, dijo el rapero en 2010.

Cuando se acostaba en la cama y decía: 'Me duele el cerebro', me molestaba mucho. Me sentí impotente ... (Pero) ella es la cosita más dura que he conocido, incluso con las agujas".

Shante agregó: “Sin [Snoop], no sé qué hubiera hecho. Es asombroso cómo resultó todo esto. Íbamos a divorciarnos. Pero no lo hubiéramos superado [el diagnóstico de lupus] de esa manera".

Afortunadamente, la condición de Cori comenzó a mejorar lentamente, y en 2008, Snoop Dogg y Shante renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia privada.

Shante y Snoop han resistido bastantes tormentas durante su relación, y aunque continúan surgiendo rumores sobre la fidelidad del rapero de "Gin & Juice", ¡nos alegra que hayan aguantado todos estos años!.

