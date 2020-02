Biografía de Yanet García; todo lo que tienes que saber de la Chica del Clima

Yanet García mejor conocida como “la chica del clima” se hizo popular cuando debutó en la televisión en el programa “Gente Regia” de Televisa Monterrey. La mujer comenzó a tener miles de seguidores y fue así como llegó a ojos de productores de la Ciudad de México quienes la lanzaron al programa Hoy.

La joven originaria de Monterrey, Nuevo León actualmente tiene más de 12 millones de seguidores en su cuenta de instagram en donde diariamente comparte contenido de su vida diaria y en su mayoría enseña el exuberante cuerpo que ha logrado a base de ejercicio.

Biografía de Yanet García

Fecha y lugar de nacimiento de Yanet García

La hermosa Yanet García nació en Monterrey, Nuevo León el 14 de nombre del año 1990. En esta ciudad fue donde comenzó su carrera en el medio artístico logrando su popular apodo “la chica del clima” sin saber que en poco tiempo sería conocida mundialmente.

Empresaria

“La Chica del Clima” no solo es presentadora de televisión sino que además de eso es toda una empresaria ya que tiene su propia escuela para modelos en Monterrey y una agencia. Así que para tener sus propios ingresos no solo cuenta con la televisión mexicana sino que ella sola se ha mantenido con su institución.

Biografía de Yanet García

Estudios

La mujer regia estudió algo muy diferente a lo que ahora se dedica y es que ella decidió hacer su carrera en Contaduría Pública, sin embargo el conductor Mauro Morales fue el hombre que la invitó a colaborar en su noticiero, descubriendo su gran talento con las cámaras.

“Yo soy contador público, tengo una academia en Monterrey..."

...me había enfocado en eso, pero la vida me ha sorprendido mucho, yo llevaba a niñas a modelar en Televisa Monterrey, ahí me vio Mauro Morales y me invitó a dar el clima. Le dije que no había estudiado eso, pero me ofrecieron capacitarme y acepté tras pensarlo, pues yo no tenía ni idea”, confesó Yanet García.

Trabajos

La joven de 29 años de edad comenzó trabajando en su empresa de modelos, además que en el año 2014 participó en un casting de Nuestra Belleza Nuevo León pero no logró triunfar. Posteriormente en el 2015 se unió al programa de Televisa Monterrey llamado “Gente Regia”, para después llegar al programa número uno de Televisa, HOY en donde debutó el 12 de marzo del año 2018 de la mano de Magda Rodríguez.

En diciembre del 2019 Yanet renunció a Televisa para irse a Univisión. El 31 de diciembre del mismo año Yanet debutó en Univisión en un programa especial de fin de año.

Biografía de Yanet García

Influencia/ Aportes

García ha dicho en varias entrevistas que lo que ella busca es servir como inspiración fitness porque si ella pudo tener esa transformación, cualquiera puede lograrlo. Cabe mencionar que cuando Yanet inició en el ejercicio era muy delgada y es por eso que muchas personas dudan de su figura.

¡Eso no es todo! La joven de 29 años ha sido considerada por la revista “For Him Magazine” en su lista de las 100 féminas más atractivas del mundo y todo gracias a su dedicación y constancia en su vida personal y en el ejercicio logrando resultados impresionantes.

Talla y medidas de Yanet García

La “Chica del clima” supuestamente mide 1.68 metros y pesa 50 kilos.

Biografía de Yanet García

Escándalos

Yanet García y Douglas Martin

La joven estuvo en el ojo del huracán debido a un chisme que involucraba a su ex novio, Douglas Martin ya que supuestamente el hombre la terminó para poder jugar de manera profesional un videojuego de nombre “Call of Duty”, por lo que prefirió esto a su relación con la regia.

Críticas por su figura

García ha recibido criticas positivas y negativas pero una de las que más le cuestionan en redes sociales es su cuerpo ya que muchos piensan que se operó lo cual ella ha desmentido en varias ocasiones diciendo que su cuerpo es producto 100% de ejercicio, constancia y esfuerzo.

Yanet García y Raul Araiza

Por otra parte en el año 2019, Yanet García se vio envuelta en un gran escándalo debido a que hubo fuertes rumores que la relacionaban con el conductor de "Miembros al Aire", Raul Araiza, sin embargo la regia negó todas esas afirmaciones y concretó que ambos tienen una gran amistad la cual no quiere que se vea afectada por los chismes. Además que si esto hubiera sido cierto, significaría que engañó a su actual pareja, Lewis Howes.

Biografía de Yanet García

Actualmente Yanet García lleva una vida tranquila en la ciudad de Los Ángeles ya que además de tener un envidiable trabajo estable y bien pagado comenzó a salir con el empresario Lewis Howes en el año 2019 con quien actualmente se muestra muy enamorada en sus redes sociales.

