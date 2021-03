Biografía de Tupac Shakur: Todo lo que no sabías sobre el ícono del hip-hop

Nacido en la ciudad de Nueva York, Tupac Amaru Shakur, también conocido por sus nombres artísticos 2Pac y Makaveli, fue un rapero y actor estadounidense. Shakur vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos.

Sus álbumes de doble disco All Eyez on Me (1996) y sus Greatest Hits (1998) se encuentran entre los álbumes más vendidos en los Estados Unidos.

Tupac está constantemente clasificado como uno de los raperos más grandes e influyentes de todos los tiempos, y ha sido incluido como uno de los mejores artistas de cualquier género por muchas publicaciones, incluida Rolling Stone, que lo clasificó en el puesto 86 en su lista de The 100 artistas más grandes de todos los tiempos.

El 7 de abril de 2017, Tupac Shakur fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibilidad. Shakur comenzó su carrera como roadie, bailarín de respaldo y MC del grupo de hip hop alternativo Digital Underground, y finalmente se ramificó como solista.

La mayoría de los temas de las canciones de Shakur giraban en torno a la violencia y las dificultades en el interior de las ciudades, el racismo y otros problemas sociales.

La terrible muerte de Tupac Shakur

La terrible muerte de Tupac Shakur: Imagen Getty Images

Durante la última parte de su carrera, Shakur fue un participante vocal durante la rivalidad de hip hop entre la costa este y la costa oeste, y se vio envuelto en conflictos con otros raperos, productores y miembros del personal de sellos discográficos, sobre todo The Notorious B.I.G. y su sello, Bad Boy Records.

Aparte de su carrera en la música, Shakur también fue actor, protagonizando seis películas y un programa de televisión en la década de 1990, incluyendo Poetic Justice (1993), Gang Related (1997) y Gridlock'd (1997).

El 7 de septiembre de 1996, Shakur recibió cuatro disparos de muerte en un tiroteo desde un vehículo en la intersección de Flamingo Road y Koval Lane en Las Vegas, Nevada. Fue llevado al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada, donde murió a causa de sus heridas seis días después.

Shakur nació el 16 de junio de 1971 en una familia afroamericana en la sección de East Harlem de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Su nombre de nacimiento era Lesane Parish Crooks.

Al año siguiente, fue rebautizado en honor a Túpac Amaru II, el revolucionario peruano del siglo XVIII que fue ejecutado después de liderar un levantamiento indígena contra el dominio español.

¿Quiénes eran los padres y familia de Tupac?

Sus padres, Afeni Shakur (nacida Alice Faye Williams en Carolina del Norte) y Billy Garland, eran miembros activos del Partido Pantera Negra en Nueva York a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.

Lesane nació un mes después de que su madre fuera absuelta de más de 150 cargos de "conspiración contra el gobierno de Estados Unidos y lugares emblemáticos de Nueva York" en el juicio del New York Panther 21.

Muchas personas en la vida de Shakur estuvieron involucradas con el Ejército de Liberación Negra; algunos fueron condenados por delitos graves y encarcelados, incluida su madre. Su padrino, Elmer "Geronimo" Pratt, un Pantera Negra de alto rango, había sido condenado por asesinar a un maestro de escuela durante un robo en 1968, aunque su sentencia fue posteriormente anulada.

Su padrastro, Mutulu Shakur, pasó cuatro años en libertad en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, a partir de 1982.

Mutulu era buscado por haber ayudado a su amiga (sin relación) Assata Shakur (también conocida como Joanne Chesimard), la madrina de Tupac, a escapar de una penitenciaría en Nueva Jersey en 1979. Había estado encarcelada desde 1977 por matar a un policía estatal en 1973. Vivió como fugitiva durante varios años antes de obtener asilo en Cuba en 1985.

Mutulu fue capturada en 1986 y finalmente condenada y sentenciada a prisión por el robo en 1981 de un camión blindado Brinks, durante el cual murieron dos policías y un guardia.

Shakur tenía un hermanastro mayor, Mopreme "Komani" Shakur, y una media hermana, Sekyiwa, dos años menor que él. Mopreme actuó en muchas de sus grabaciones.

Educación de Tupac; estudió poesía, jazz y ballet

Después de completar su segundo año en Paul Laurence Dunbar High School, Shakur se transfirió a la Baltimore School for the Arts. Allí estudió actuación, poesía, jazz y ballet. Actuó en obras de Shakespeare y en el papel del Rey Ratón en el ballet

El Cascanueces. Shakur, acompañado por uno de sus amigos, Dana "Mouse" Smith, como su beat box, ganó muchos concursos de rap y fue considerado el mejor rapero de su escuela. Fue recordado como uno de los niños más populares de su escuela debido a su sentido del humor, sus habilidades superiores para rapear y su capacidad para mezclarse con todas las multitudes.

Shakur desarrolló una estrecha amistad con Jada Pinkett Smith que duró hasta su muerte. En el documental Tupac: Resurrection, Shakur dice: "Jada es mi corazón. Será mi amiga durante toda mi vida". Pinkett Smith lo llama "uno de mis mejores amigos. Era como un hermano. Fue más allá de la amistad para nosotros.

El tipo de relación que teníamos, solo se obtiene una vez en la vida". Un poema escrito por Shakur titulado "Jada" aparece en su libro, The Rose That Grew from Concrete, que también incluye un poema dedicado a Pinkett Smith titulado "Las lágrimas en los ojos de Cupido".

Durante su tiempo en la escuela de arte, Shakur se afilió a la Liga de Jóvenes Comunistas de Baltimore de EE. UU. Comenzó a salir con la hija del director del capítulo local del Partido Comunista de Estados Unidos.

En 1988, Shakur y su familia se mudaron de Baltimore a Marin City, California, una pequeña comunidad suburbana no incorporada ubicada a 5 millas al norte de San Francisco. Asistió a Tamalpais High School en el cercano Mill Valley.

¿Tupac o MC New York?

Antes de usar su primer nombre como su nombre de rap, Shakur se hacía llamar MC New York al comenzar su carrera en Baltimore.

Aunque Shakur comenzó a grabar en 1987, su carrera de entretenimiento profesional no despegó hasta principios de la década de 1990 cuando debutó en "Same Song" de Digital Underground de la banda sonora de la película de 1991 Nothing but Trouble, y también apareció con el grupo en la película.

Más tarde, la canción fue lanzada como la canción principal de la reproducción extendida (EP) de Digital Underground This Is an EP Release, la continuación de su exitoso álbum debut Sex Packets.

Shakur apareció en el video musical que lo acompaña. Después de su debut en el rap, volvió a actuar con Digital Underground en el álbum Sons of the P. Shakur pasó a presentar Shock G y Money-B de Digital Underground en su canción "I Get Around", que ocupó el puesto número 11 en la cartelera de EE. UU. Caliente 100.

En noviembre de 1991, Shak lanzó su álbum debut en solitario, 2Pacalypse Now. Aunque el álbum no generó ningún sencillo exitoso, 2Pacalypse Now ha sido aclamado por muchos críticos y fanáticos por su sensación underground, y muchos raperos como Nas, Eminem, Game y Talib Kweli lo han señalado como inspiración.

Aunque el álbum se lanzó originalmente en Interscope Records, los derechos de distribución ahora son propiedad de Amaru Entertainment, el sello propiedad de la madre de Shakur. El nombre del álbum es una referencia a la película de 1979 Apocalypse Now.

Tupac fundó Thug Life en 1993

A finales de 1993, Shakur formó el grupo Thug Life con varios de sus amigos, incluidos Big Syke (Tyruss Himes), Macadoshis (Diron Rivers), su hermanastro Mopreme Shakur y el Rated R (Walter Burns). El grupo lanzó su único álbum Thug Life: Volume 1 el 26 de septiembre de 1994, que se convirtió en oro.

El álbum incluía el sencillo "Pour Out a Little Liquor", producido por Johnny "J" Jackson, quien pasó a producir una gran parte del álbum de Shakur All Eyez on Me. El grupo solía realizar sus conciertos sin Shakur.

El álbum fue lanzado originalmente por el sello de Shakur, Out Da Gutta Records, aunque Amaru Entertainment ha obtenido los derechos. Entre las pistas notables se encuentran "Bury Me a G", "Cradle to the Grave", "Pour Out a Little Liquor" (que también aparece en la banda sonora de la película de 1994 Above the Rim), "How Long Will They Mourn Me? " y "Str8 Ballin '".

Como resultado de las críticas al gangsta rap en ese momento, la versión original del álbum fue desechada y regrabada y muchas de las canciones originales fueron cortadas.El álbum contiene diez pistas porque Interscope Records sintió que muchas de las otras canciones grabadas eran demasiado controvertidas para lanzarlas.

Aunque la versión original del álbum no se completó, Shakur realizó el primer sencillo planeado del álbum, "Out on Bail" en los Source Awards de 1994. Thug Life: Volume 1 fue certificado Gold. La pista "¿How Long Will They Mourn Me?" Más tarde apareció en el álbum póstumo Greatest Hits de 2Pac.

¿Cuál fue la obra maestra de Tupac?

El tercer álbum de Shakur, Me Against The World, fue lanzado en marzo de 1995 y fue muy bien recibido, y muchos lo llamaron la obra maestra de su carrera. Es considerado uno de los álbumes de hip-hop más grandes e influyentes de todos los tiempos.

Es el cuarto álbum más vendido de Shakur con 3.524.567 copias vendidas en los Estados Unidos en 2011. Me Against the World ganó el premio al mejor álbum de rap en los Soul Train Music Awards de 1996.

All Eyez On Me fue el cuarto álbum de estudio de 2Pac, grabado en octubre de 1995 y lanzado el 13 de febrero de 1996 por Death Row Records e Interscope Records. El álbum es frecuentemente reconocido como uno de los mayores logros de la música rap de los noventa.

Steve Huey de AllMusic declaró que "a pesar de un relleno innegable, es fácilmente la mejor producción de 2Pac jamás registrada". Fue certificado 5 × Platino después de solo 2 meses en abril de 1996 y 9 × platino en 1998.

El álbum contó con los sencillos número uno de Billboard Hot 100 "How Do U Want It" y "California Love". Contó con cinco singles en total, la mayor cantidad de cualquier álbum de 2Pac.

Además, All Eyez on Me (que fue el único lanzamiento de Death Row que se distribuyó a través de PolyGram a través de Island Records) hizo historia como el primer álbum de estudio solista de hip-hop de doble duración lanzado para el consumo masivo. Se publicó en dos discos compactos y cuatro LP.

Tupac Shakur en prisión y su éxito con "California Love"

En octubre de 1995, Shakur fue liberado de prisión después de cumplir nueve meses de una sentencia por agresión sexual y formó un nuevo grupo llamado Outlaw Immortalz. Shakur se unió al sello Death Row, bajo el cual lanzó el sencillo "California Love".

El 13 de febrero de 1996, Shakur lanzó su cuarto álbum en solitario, All Eyez on Me. Este álbum doble fue el primero y el segundo de su compromiso de tres álbumes con Death Row Records. Vendió más de nueve millones de copias.

El disco fue una desviación general del tema introspectivo de Me Against the World, más orientado hacia una mentalidad de matón y gangsta. Shakur continuó sus grabaciones a pesar de los crecientes problemas en el sello Death Row. Dr. Dre dejó su puesto como productor interno para formar su propio sello, Aftermath.

Shakur continuó produciendo cientos de pistas durante su tiempo en Death Row, la mayoría de las cuales serían lanzadas en sus álbumes póstumos Still I Rise, Until the End of Time, Better Dayz, Loyal to the Game y Pac's Life. También comenzó el proceso de grabación de un álbum, One Nation, con Boot Camp Clik, con sede en Nueva York, y su sello Duck Down Records.

Pleito de Tupac y B.I.G. un misterio sin resolver

El 4 de junio de 1996, él y Outlawz lanzaron la canción "Hit 'Em Up", un mordaz asalto lírico a The Notorious B.I.G. y otros asociados con él.

En la pista, Shakur afirmó haber tenido relaciones sexuales con Faith Evans, la esposa de Wallace, ex amiga y rival de Shakur, y atacó la credibilidad callejera de Bad Boy. Shakur estaba convencido de que algunos miembros asociados con Bad Boy habían sabido sobre el ataque de 1994 contra él debido a su comportamiento esa noche y la información que le dieron sus fuentes.

Según una entrevista de 2005 con Jimmy Henchman, en la revista Vibe, después del ataque, Shakur inmediatamente acusó a Henchman, un socio del CEO de Bad Boy, Sean Combs, de orquestar el ataque.

Shakur, por lo tanto, se alineó con Suge, el CEO de Death Row, quien ya estaba amargado con Combs por un incidente de 1995 en el Platinum Club en Atlanta, Georgia, que culminó con la muerte de Jake Robles, el amigo y guardaespaldas de Suge Knight; Knight fue inflexible al expresar sus sospechas sobre la participación de Combs.

En los años posteriores a sus asesinatos, los asociados de Shakur y The Notorious B.I.G hicieron comentarios indicando que la pareja, de no ser por sus muertes, se habría reconciliado.

Relaciones sentimentales de Tupac

Tupac Shakur era un casanova. “Pac” dejó un gran historial al morir trágicamente hace 22 años y por si no lo sabías, estuvo casado con Keisha Morris, quien actualmente mantiene una vida privada lejos de las redes sociales.

¿Por qué creen que grabó I Get Around, una canción que habla de su habilidad para saltar de mujer en mujer? Esa reputación pudo haber sido algo para elevar su mística de artista, sus novias e intereses románticos lo describen como un hombre apasionado y sensible.

La mayoría fueron de alto perfil: Madonna (a quien presuntamente dejó por ser blanca), Kidada Jones (hija de Quincy Jones) y Jada Pinkett (actual esposa de Will Smith).

Fans del cantante afirman que con Jada Pinkett solo tuvo una sólida amistad y que nunca pasó nada más que eso. Seguramente en las listas de amor de Tupac deben haber miles de chicas más ya que este joven poseía un encanto nato que lo hizo robar miles de corazones a su corta edad.

