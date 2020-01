Biografía de Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga de BTS

Biografía de Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga

Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga, es quien en el 2019 sorprendió con una colaboración con Halsey fue elegido para representar lo que implica adaptarse a diferentes situaciones de la vida, algo que de manera excepcional puedes hacer en Corea del Sur debido a la gran variedad de actividades que encuentras en Seúl, desde una buena comida tradicional hasta visitar lugares icónicos de la ciudad.

Datos personales de Suga

Todos los datos que una fan de Suga debe de saber:

Nombre real: Min Yoon Gi (민윤기)

Apodos: Mr. Swag, Min inmóvil, Papá.

Profesión: Rapero, Bailarín, Compositor y Productor.

Fecha de nacimiento: 09-Marzo-1993 (26 Años)

Lugar de nacimiento: Daegu, Corea del Sur

Estatura: 176cm

Peso: 57kg

Tipo de sangre: O

Signo Zodiacal: Piscis

Posición: Rapero y Bailarín.

Familia: Padres y hermano mayor.

Biografía de Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga

¿Qué le gusta a Suga?

Su comida favorita es la carne, le gusta hacer rimas en cada situación, hacer muchas bromas, componer canciones y hablar en satoori (acento de Busan) cuando está nervioso. Uno de sus aspectos físicos que le gusta es su sonrisa, una de sus reglas es permanecer serio mientras está haciendo música, cuando está nervioso tiende a morderse las uñas.

Para Suga la felicidad es:

"Hacer lo que quiero, comer lo que quiero, escuchar lo que quiero, cantar lo que quiero. Yo pienso que eso es felicidad".

¿Qué piensan los integrantes de BTS sobre Suga?

Los integrantes de BTS dijeron que Suga es una persona realmente dulce y suele ser un Hyung bastante preocupado y protege a sus Dongsaengs.

J-hope dijo que la persona que más impresión causó en él fue Suga, ya que, cuando entró al departamento por primera vez, Suga estaba en ropa interior porque había tomado una ducha. Jimin dijo que Suga no es tímido con las personas extrañas, y que cuando él le vio por primera vez, también estaba en ropa interior.

Le preguntaron a Jimin como era Suga en el dormitorio, a lo que él respondió que no se mueve para nada.

Biografía de Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga

La chica ideal para Sugar

Como con cada uno de los integrantes de BTS, el ARMY desea saber las características de la chica ideal de cada uno de sus idols. Esta vez conocerás lo que Sugar desea en una chica perfecta para él:

Una mujer amable.

Hobbies similares a los de él.

Que le guste la música y el hip-hop.

Peso y altura: Xcm, Xkg, será un secreto.

Datos importantes de Sugar en la música

En su pre-debut, era un rapero underground, como Rap Monster, si bien Suga es una persona enérgica en el escenario, tiene una personalidad más calmada fuera de éste. Según los miembros de BTS, Suga, fuera de cámara es quien menos habla, ya que le gusta descansar y dedicarse a su música.

Compuso y produjo dos canciones del mini-álbum "skool luv affair", las cuales son: "tomorrow" y "jump", y una del primer álbum completo de BTS "Dark&Wild" llamada "let me know".

Biografía de Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga

Otros datos importantes

Modelo a seguir: Kanye West, Lupe Fiasco, Lil Wayne y Hit Boy.

Confesó que, por una característica hereditaria, no podía beber alcohol.

Comparte cumpleaños con la líder de Girls Generation Kim Taeyeon.

Vivió junto a Rap Monster y J-Hope en su época de pre debut.

No es muy bueno en el inglés.

En el programa "Rookie King" junto a BTS , tuvo una infección en el ojo derecho.

La cintura de Suga es realmente pequeña, así que hay muchos pantalones que no son de su talla.

Te puede interesar: BTS, la banda de K Pop más exitosa