Biografía de Kim Tae Hyung, mejor conocido como V de BTS

Kim Tae Hyung también conocido como Taehyung o simplemente V, es un artista surcoreano de hip hop famoso por su voz en el popular bandboy de K-Pop BTS. Fue el último integrante de BTS uniéndose a la banda en el 2011 pero presentado hasta el 2013 y desde entonces su popularidad creció fue tan grande que fue el primer integrante de la banda en tener un fansite.

Datos personales de V

Toda fan de BTS debe conocer cada uno de los detalles de sus integrantes, aquí te damos los datos de V:

Nombre real: Kim Tae Hyung / 김태형

Nombre artistico: V / 뷔

Profesión: Cantante, Bailarín, Modelo y MC.

Fecha de nacimiento: 30-Diciembre-1995 (25 Años)

Lugar de nacimiento: Daegu-Kojang Seoúl, Corea del Sur

Estatura: 178cm

Peso: 58kg

Tipo de Sangre: AB

Signo zodiacal: Capricornio

Signo zodiacal Chino: Jabalí

Posición: Vocalista y Bailarín.

Instrumentos: Saxofón

Familia: Padres y hermanos menores.

Idiomas: Coreano y japonés (básico)

Apodos: TaeTae (Sus amigos lo llaman así porque es fácil de pronunciar.), Blank Tae (porque siempre tiene una expresión en blanco), Alíen, chola man.

Habitos: Morderse las uñas, abrir la boca, tocar cualquier cosa que le parezca linda.

El signo zodiacal de Kim Tae Hyung es capricornio

¿Qué le gusta a V?

Muy interesante, a V le gustan las chicas que lo cuiden como una madre un dato que debes tener siempre en cuenta como fan de BTS.

También le gusta buscar buenas canciones, y que nadie las conoce. Le gusta expresarse a través de la moda y hacer aegyo. Le gusta pintarse el cabello de varios colores. Le gustan los leones, tanto que sus fans y sus compañeros dicen que se parece a uno.

A V le gusta tener manos grandes y dedos largos, cree que es un gran encanto. Le gustaría poder hablar con los autos y no le gustan los frijoles.

Su número favorito es el 10, sus colores favoritos el blanco, negro y verde y su estación favorita es el otoño.

V de BTS

¿Qué piensan los integrantes de BTS sobre V?

Todos los integrantes coinciden en que parece un león y que siempre se encuentran a la expectativa de ver cuál sera su nuevo color de cabello debido a sus múltiples y frecuentes cambios de color. También coinciden que a veces habla con lenguaje alienígena.

Jin nombró a V como el primer juguetón (inquieto) del grupo.

Jimin dice que a veces se comporta peor que el maknae (rie) es fascinante

Jungkook comenta que V odia perder contra los demás, el solía ejecutar el saxófon pero comenzó con la guitarra después de ver lo tocar. Busca hacer un montón de cosas, pero no se tiene paciencia.

Suga dejo sorprendido a todo el mundo con su comentario

"Dicen que las personas con sangre del tipo AB son ya sea un genio o un idiota, V es ambas cosas".

V es un integrante peculiar en BTS

Y reforzó diciendo que a veces a él se le ocurren ideas muy buenas que nos dejan sorprendidos a todos.

Sugo pensó al principio que el comportamiento de Taehyung era inventado, es decir, ¿cómo puede un hombre como él existir en el mundo?

Realmente pensé que estaba actuando. Pero estaba equivocado, sin embargo, él existe, él es un tipo muy inusual nunca he visto a alguien como el antes, no parece normal.

RM dijo, V es un 10% genio y el 90% idiota (rie).

La chica ideal para V

Que tome nota todas las ARMY, estas son las cualidades que debe tener la "mujer perfecta" para V.

Una mujer encantadora que me haga ver mas encantador en el día

Amable y respetuosa

Una chica con cabello largo y suelto

Administre bien el dinero

Que solo se ocupe de mi, que solo me quiera a mi

Elegante al aire libre

Que sepa hacer chocolate caliente

Que tenga un rostro con aegyo.

Amable, respetuosa y apoyo incondicional para sus o nuestros padres

Altura ideal 162 - 164 cm

Peso ideal 45 Kg

Chica ideal para V

Cuando le preguntaron si a todos los chicos de BTS le gustara la misma chica el respondió

"Observaría lo que hacen los demás y cuando tuviera la oportunidad le daría todo mi amor".

Datos importantes de V;en la música

Antes de audicionar para BTS, V tocaba el saxofón, si no fuera una estrella del pop asiático le gustaría ser un saxofonista.

Debutó como MC (Maestro de Ceremonia) en Music Core el 08/10/14 junto a Sohyun y Zico.

Compuso un pequeño cover de la canción de Adele 'Someone Like You', él cual reveló el 29 de diciembre del 2014 como regalo para sus fans.

Otros datos importantes de V

Aquí más datos interesantes sobre este increible artista

Es zurdo.

En el grupo es más cercano a JungKook y J-Hope.

Sus padres son granjeros.

En el 2017 Se encuentra en el puesto #1 de los 100 rostros más bellos, en el puesto #5 en la lista actualizada para el 2018 y #4 en el año 2019.

Sufre de una enfermedad llamada Urticaria Colinérgica.

Su artista occidentales favoritos es: Eric Benet.

En todos los conciertos envía una dedicatoria a su abuela con un beso al cielo.

Si pudiera dar algún consejo así mismo más joven sería: "Siempre recuerda tus intenciones originales".