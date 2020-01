Biografía de Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin de BTS

Jin de BTS

¿Quién es Jin de BTS?

Kim Seok-jin (김석진), mejor conocido por su nombre artistico Jin, nació en Anyang-Gwangcheon, Corea del Sur el 4 de diciembre de 1992, es compositor, cantante, bailarín y modelo.

El cantante Jin de BTS tiene 27 años, mide 179 cm y pesa 60 kg, tipo de Sangre es O, signo zodiacal sagitario, horoscopo chino mono, idiomas coreano y mandarín, tiene dos apodos Pink Princess y Princess Jin ya que su color favorito es el rosa. Su familia esta conformada por padres y hermano mayor.

Es un un gran fanático de los autos y más que nada la vida urbana en Seúl, fue el favorito para representar la categoría del "Live Seoul Like I Do".

En el 2019 Kim Seok Jin fue considerado el hombre más guapo del mundo, esta decisión fue tomada mediante un portal de encuestas en la categoria k-pop, tal encuesta fue nombrada como “Mr Worldwide Handsome 2019” en la cual el cantante obtuvo el primer lugar con 444 448 votos rebasando a celebridades como Harry Styles, Zac Efron, Zayn Malik, entre otros.

Biografía de Jin

Carrera Artística de Jin

Su pasión por la música empiezó gracias a su hermano mayor quien lo introdujo al Hip Hop apartir de los 11 años.

Jin en 2012 empezó a formar parte de Big Hit Entertainment que es un sello discográfico de Corea del Sur fundado en febrero de 2005 por Bang Sihyuk.

Fue el 13 de junio de 2013, que Kim Seok Jin debutó en la boy band de K-pop BTS con la posición de vocalista, bailarín y visual en M! Countdown con el sencillo No More Dream de su primer álbum debut, 2 Cool 4 Skool, cabe mencionar que Jin es el mayor de todos los los integrantes de la banda.

Participó en la producción del rap de su compañero Rap Monster en su canción debut No More Dream, además de participar en las canciones Propose, Love is not over, Fun boys, entre otras.

Escribió en casi su totalidad, su canción en solitario AWAKE que fue incluida en el álbum del grupo Wings. Formó parte de la banda sonora del drama Hwarang: The Beginning junto a su compañero y miembro de BTS, V (Kim Tae Hyung), con el tema Even If I Die, It's You.

En el KCON L.A se incluyó a Jin junto con Gong Chan (B1A4), Hong Bin (VIXX), JongHyun (CNBLUE) y L.Joe (Teen Top) como los visuales del concierto.

Durante la grabación del nuevo vídeo Danger mostró su lado más varonil por su nuevo color de cabello.

Hizo un cover de Ra.D Mom por el Día de los Padres, que lo publicó en su blog y en Sound Clound.

¿Qué le gusta a Jin?

Una de las cosas que a Jin Seok le apasiona es cocinar, de hecho los chicos de BTS mencioan que es el que mejor cocina en el grupo.

Otra de sus paciones son hacer paracaidismo, ver películas de animación, trotar todas las noches y hace ejercicios de brazos, snowboarding y le gusta demasiado la natación. Jin comparte hobbys con V, como leer mangas, series de anime.

A Jin le encanta cocinar

Datos curiosos sobre Jin

Su número favorito es el 4.

Siempre cubre su boca cuando ríe.

Modelo a seguir: T.O.P de Big Bang.

Color favorito: Rosa.

Jin dice que parpadea mucho su ojo izquierdo cuando tiene hambre

La persona que más quiere es a su papá.

La persona con la que quiere estar para siempre es con su mamá

Puede caminar como la niña del exorcista (con la espalda doblada hacia atrás).

Siente que se ve terrible si se mira al espejo mientras baila.

Dice que cuando come es feliz y que la gente le parece como ángeles.

Está conforme con todo su cuerpo pero su parte preferida son sus mejillas.

¿Qué piensan los integrantes de BTS sobre Jin?

Los integrantes de BTS dijeron que Jin suele ser tranquilo, pero que cuando están todos juntos, se vuelve hiperactivo.

Todos los miembros, excepto Suga, dicen que Jin es el más infantil en el grupo. Jimin para Style Vol.13 dijo que Jin es un 98% infantil y un 2% maduro, también menciono que es la abuela del grupo,sin embargo, Jimin menciona que Jin es un chico guapo y de gran corazón los demás miembros dicen que Jin tiene buen cuerpo.

Suga eligió a Jin entre todos los demás miembros del grupo como el que más necesitaba de su mamá, también dijo que incluso Jin podía quedarse horas hablando con su mamá por teléfono.

Cabe destacar que según los chicos de labanda de BTS, Seok es el miembro más ordenado y suele limpiar el dormitorio.

En el grupo, es más cercano a V y a Rap Monster, aunque adora a Kookie.

BTS

¿Cómo sería la chica ideal para Jin?

Kim Seok-Jin menciona que la chica ideal con la que le gustaría compartir momentos lindos debe ser alguien linda, amigable, alguien que sea una buena mujer, que sepa cocinar y sea muy agradable.

Sin duda Jin deja en claro que le apaciona la cosina y que sería algo perfecto si tuviese una chica que cocinara igual o mejor que el.

Nuevos proyectos de Jin y BTS

Actualmente Jin se encuentra preparando para el regreso a los ecenarios con BTS aún que todavía no hay fecha establecida para dicho comback, Jin ya tiene un concepto para el nuevo album de la banda de K-pop BTS.