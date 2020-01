Biografía de Jung Ho-Seok, mejor conocido como J-Hope de BTS

Jung Ho-seok, o mejor conocido como J-Hope del grupo de K-Pop BTS, es el portavoz que te lleva a conocer los sitios más espectaculares que rodean a la capital de Corea de Sur, de tal forma que el famoso J-Hope demuestra la gran cantidad de sorpresas que puedes encontrar en Seúl.

Datos personales de J-Hope

Nombre Real: Jung Ho Seok (정호석)

Apodos: Hope, Sonrisa Hoya, Caballo

Profesión: Rapero, Bailarín, Compositor, Coreógrafo y MC

Fecha de nacimiento: 18-Febrero-1994 (25 Años)

Lugar de nacimiento: Kwangju, Corea del Sur

Estatura: 177cm

Peso: 59kg

Tipo de sangre: A

Signo Zodiacal: Acuario

Signo chino: Perro

Posición: Rapero y Bailarín

Sin duda alguna, los datos de J-Hope son muy interesantes.

El signo zodiacal de J-Hope es acuario

¿Qué le gusta a J-Hope?

El color favorito de J-Hope es el verde, su número favorito es el 7. Le gusta mucho hacer aegyo y afirmó que es el que hace bromas en el grupo, para alegrar el ambiente.

No le gusta mucho hacer ejercicios. Ama molestar a V. Le gusta los carruseles ya que recuerda que de joven iba con su familia y se divertían en ellos.

J-Hope aegyo

¿Qué piensan los integrantes de BTS sobre J-Hope?

Los miembros dicen, que J-Hope es la mamá del grupo. Es muy bueno bailando siempre se destaca por ello siendo la linea de bailarines principales con Jimin y Jungkook. Tiene una personalidad alegre y carismática; es por eso que su nombre artístico es 'J-Hope' (Hope, significa esperanza en inglés).

Una anécdota que se comenta en BTS es que durante una noche J-Hope movió a Jimin diciendo: "Jimin despierta y juega conmmigo", él se despertó y después de abrir los ojos J-Hope sonrió y regresó a dormir como si nada hubiera pasado.

V dice que al comer J-Hope siempre le pide una probada de lo que come, pero él dice que solo hace eso debido a que considera a V muy lindo.

Ama regañar a Rap Monster acerca de la limpieza. El 16 de octubre junto a SUGA y Jin (1992) visitaron a halmeoni de 91 años quien contó su historia logrando sacar sus lágrimas, desde entonces se ha vuelto más tierno para las fans.

La chica ideal para J-Hope

Como con cada uno de los integrantes de BTS, el ARMY desea saber las características de la chica ideal de cada uno de sus idols. Esta vez conocerás lo que J-Hope desea en una chica perfecta para él:

Una chica pensativa

Que le de apoyo

Que cocine bien

Que le guste la lectura

Que sea genial

Comentó que si tuviera a su chica ideal le gustaría leer libros junto a ella.

Dato cómico: en un fansing una fan les preguntó a los miembros cuáles eran la altura y peso ideal en una mujer, a lo que J-Hope respondió; "200cm de altura y 200kg!"... todos rieron.

La chica ideal para J-Hope

Datos importantes de J-Hope en la música

Antes de debutar, J-Hope colaboró con Jokwon en la canción "Animal", en la parte del rap. Es un ex-trainee de JYP. Escribió su parte en "Just One Day" dice que tiene muchos sentimientos ya que lo escribió con todo su corazon. Se desmayó mientras que filmaba Boy in luv en el MV.

Sabe hacer un poco B-box, ya que durante la grabación de los episodios de American Hustle Life, tuvo un instructor que les enseño un poco a J-Hope y a Jin.

Otros datos interesantes de J-Hope

Modelo a seguir: A$AP Rocky, J.Cole, Beenzino y G-Dragon

Familia: Padres y Hermana

La persona que quiere: Sus Padres

Lo aconsejaría: Noona

Es más cercano a V, Rap Monster y SUGA

En su cumpleaños no pudo estar con su familia por lo que le prepararon un regalo especial grabado para él

Su familia lo llama Hoseoki

Tiene un parecido a Max Changmin

J-Hope comenta que tiene problemas con su cutis ya que tiene granos, pero ahora cuida más su piel, le gustaría que esta fuera como la miel.

Te puede interesar: K Pop: J Hope de BTS hace increíble donación a jóvenes de escasos recursos (VIDEO)

Su ideología de vida es que hay que tener una punto de vista positivo siempre, y esto lo hace pensar en desde que el ARMY está con ellos, él tiene mucha esperanza en su vida.