Biografía de Hugh Laurie, más que Dr. House

Hugh Laurie logró el reconocimiento mundial por interpretar al personaje principal en el drama médico estadounidense House, pero su carrera comenzó mucho antes.

Él empezó a actuar en la década de 1980 y es bien conocido entre los hogares británicos por sus papeles cómicos en Blackadder. Su trabajo de comedia tampoco se detuvo allí, ya que se asoció con Stephen Fry para su serie A Bit of Fry and Laurie.

También Hugh Laurie ha protagonizado películas como 101 Dálmatas, Stuart Little y La historia personal de David Copperfield. Pero hay muchas cosas sobre Hugh que quizás no sepas, incluido su talento musical y el deporte en el que participó cuando era más joven.

Biografía e historia de vida de Hugh Laurie

La historia de vida de Hugh Laurie, empieza en Oxford, Inglaterra. James Hugh Calum Laurie, nació el 11 de junio de 1959, actor cómico británico que seguramente conoces por su papel en la serie de televisión House.

Laurie se educó en Eton College y Selwyn College, Cambridge. Su padre ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 como miembro del equipo nacional británico de remo y, mientras estaba en Eton, Laurie lo siguió en el deporte.

Él y su compañero fueron los campeones nacionales de parejas de pilotos juveniles de 1977 y quedaron en cuarto lugar en los campeonatos mundiales juveniles. Laurie se unió al equipo de remo en Cambridge al año siguiente, pero una enfermedad hizo que se retirara de la competición.

En ese momento, Laurie se unió al grupo de revistas de comedia Footlights Club de Cambridge, y finalmente se desempeñó como su presidente. Mientras estaba en una gira de fin de año con Footlights, conoció al actor y dramaturgo Stephen Fry. Los dos colaboraron en The Cellar Tapes.

Entraron en esa revista en el Festival Fringe de Edimburgo de 1981 y ganaron el premio Perrier Pick of the Fringe. Junto con Robbie Coltrane, Ben Elton y la también intérprete de Footlights Emma Thompson, pronto escribieron y actuaron en el programa de televisión de sketches y comedia Alfresco (1983-1984).

Eso llevó al papel de Laurie en la serie Blackadder II de Rowan Atkinson y varias otras secuelas de Blackadder (comenzando en 1986), y él y Fry escribieron y actuaron en 26 episodios de A Bit of Fry and Laurie entre 1987 y 1995. Entre sus otras series de comedia estaba Jeeves y Wooster, también con Fry (1990-1993).

El éxito de Dr House

Hugh Laurie conoció el verdadero éxito al asumir el papel del brillante pero grosero y arrogante Dr. Gregory House en el drama televisivo estadounidense House.

Laurie, cuyo acento estadounidense en el programa era tan convincente que la gente a menudo pensaba que estaba bromeando cuando hablaba con su acento británico natural, obtuvo dos Globos de Oro (2006 y 2007) por su papel y ganó una popularidad extraordinaria en los Estados Unidos, la serie tuvo tanto éxito que incluso en pleno 2021 el reparto de Dr. House sigue vigente para los fans.

El éxito de Laurie en televisión allanó el camino para papeles secundarios en películas. La comedia Peter's Friends (1992) reunió a varios ex alumnos de Footlights, y Laurie más tarde compartió escenas con Thompson en la adaptación de Jane Austen Sense and Sensibility (1995). Posteriormente apareció en películas como Cousin Bette (1998), Stuart Little (1999), Flight of the Phoenix (2004), The Oranges (2011) y Tomorrowland (2015).

Más tarde, Laurie asumió el papel de Mycroft Holmes, hermano de Sherlock, en Holmes & Watson (2018), una versión cómica de los misterios clásicos de Arthur Conan Doyle. Luego fue elegido como Mr.Dick en The Personal History of David Copperfield (2019), que se inspiró en la novela de Charles Dickens.

Mientras tanto, Laurie siguió trabajando en televisión. En 2016 interpretó a un villano traficante de armas en la miniserie basada en The Night Manager de John le Carré, por la que ganó su tercer Globo de Oro. Los otros créditos televisivos de Laurie incluyeron un papel recurrente (2015-19) en la comedia Veep y un giro protagónico en Chance (2016-17), en la que interpretó a un neuropsiquiatra forense.

En Avenue 5 (2020), interpretó al capitán de un crucero intergaláctico. También proporcionó la voz para personajes en numerosos dibujos animados de televisión y películas. Más tarde, Laurie interpretó a un político británico ambicioso pero defectuoso en la miniserie Roadkill (2020).

Además de actuar, Laurie dirigió programas de televisión y comerciales ya que es un talentoso compositor y músico. Además de actuar con el grupo de celebridades Band from TV y la banda Poor White Trash and the Little Big Horns, lanzó los álbumes en solitario, Let Them Talk (2011) y Didn't It Rain (2013), que se inspiraron en el blues al estilo de Nueva Orleans. También escribió las novelas The Gun Seller (1996) y The Paper Soldier (2007).

Todo lo que no sabías sobre Hugh Laurie

Seguramente hay muchas cosas que no sabes sobre el actor Hugh Laurie, a menos que seas su completo fan, pero de todas maneras, aquí te dejamos un par de estas para que nos puedas decir en los comentarios de aquí abajo si sabías toda esta información sobre este gran y famoso talento oriundo de Oxford.

Hugh Laurie es músico de blues

Así es, el talento de Hugh Laurie no se limita a actuar. Ha lanzado dos álbumes en solitario, Didn’t it Rain y Let Them Talk, una celebración del blues de Nueva Orleans con colaboraciones con leyendas del blues como Irma Thomas, Dr. John y Allen Toussaint.

Hugh tomó lecciones de piano desde los seis años. Además de esto, puede cantar y tocar la guitarra, la batería, la armónica y el saxofón, ¡así que es muy talentoso musicalmente!

Rompió un récord mundial Guinness

Hugh Laurie hizo al Dr. Gregory House mundialmente famoso, y en 2011, fue incluido en el Libro Guinness de los Récords como el protagonista más visto en la televisión. ¡Eso es impresionante!

En una entrevista, el actor habló sobre cómo el personaje de House le dio un impulso de confianza. Dijo: "House era algo por lo que no tenía que disculparme. Era algo de lo que estaba realmente orgulloso y era algo así como... te guste o no, es innegable".

Hugh Laurie remó hacia Cambridge

A pesar de haber nacido en Oxford, Hugh Laurie remaba para el equipo de remo de Cambridge cuando iba a la universidad allí. Siguiendo los pasos de su padre, fue un remero exitoso y logró un azul mientras participaba en la carrera de botes Oxford Cambridge de 1980.

Antes de hacerse un nombre como actor, en realidad estaba en camino de convertirse en un remero de nivel olímpico, ya que entrenaba hasta ocho horas al día y se lo tomaba muy en serio.

Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

En octubre de 2016, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella es el número 2,593 en la prestigiosa fila de nombres y se une a muchos grandes talentos de todo el mundo.

Es un autor de bestsellers

Si la actuación, la música y el remo no fueran suficientes, Hugh Laurie también ha publicado dos libros; El vendedor de armas y El soldado de papel. Ambas son novelas policiales y simulan el género de los espías siguiendo al ex soldado Thomas Lang.

Hugh no es su nombre de pila

Aunque es conocido profesionalmente como Hugh Laurie, su verdadero nombre es en realidad James Hugh Calum Laurie, y eligió usar su segundo nombre cuando comenzó a actuar. No ha especificado una razón para ir por Hugh, pero así es como lo conocemos todos.

Le encantan las motos.

Su personaje en House conduce una motocicleta, y resulta que Hugh también es un gran admirador de estas en la vida real. Tiene una colección en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Hablando de su amor por las motocicletas, Hugh dijo: "Conducir una motocicleta es como volar. Todos tus sentidos están vivos".

Esperamos que este artículo sobre la vida del actor, haya sido de tu agrado, cómo último dato te recordamos también que Hugh fue considerado para ser el nuevo "Dr Droom", (2019) ¿lo sabías?. ¡Deja en la caja de comentarios si eres fan de este gran actor!.

