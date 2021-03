Biografía de Eminem: Todo lo que debes saber sobre Slim Shady

El famoso rapero Eminem de 48 de edad nació como Marshall Bruce Mathers III el 17 de octubre de 1972 en Saint Joseph, Missouri, EE. UU. Es hijo de una madre de quince años en el momento de su nacimiento y un padre que se fue seis meses después y nunca regresó. Pasó la mayor parte de su infancia yendo y viniendo entre Saint Joseph y los suburbios de Michigan, y finalmente se instaló en el lado este de Detroit cuando tenía 12 años.

Marshall, que había estudiado anteriormente en Lincoln High School en Warren de 1986 a 1989, a menudo cambiaba de escuela cada dos o tres meses. Le hacía difícil hacer amigos y mantenerse alejado de los problemas. Fallando en el noveno grado tres veces hasta que finalmente abandonó, dijo que no era estúpido. Concretó que no le interesaba la escuela porque todo lo que quería hacer era rapear.

Biografía de Marshall Bruce Mathers, "Eminem"

Marshall comenzó a rapear a la temprana edad de 4 años y comenzó a perseguir seriamente su carrera a la edad de 14. Ese fue el momento en que comenzó a cantar rap en el sótano de la casa de su amigo de la escuela secundaria. A los 17 años, finalmente se hizo un nombre, Eminem, que fue tomado de sus iniciales M (arshall) M (athers).

La comunidad del hip-hop, acostumbrada al rapero negro, rechazó al Eminem blanco, quien al final encontró la forma más fácil de conquistar la sociedad hip-hop clandestina al convertirse en un rapero de batalla actuando en varios clubes y forzándose a sí mismo en programas de radio.

Eminem sufrió discriminación por su color de piel

No fue aceptado de inmediato por el público, pero con el paso del tiempo demostró ser un rapero calificado. Recibiendo algunas ofertas para unirse a varios otros raperos para comenzar un grupo, Em se unió a New Jacks y luego se mudó a Soul Intent y produjo su primer sencillo grabado con ellos en 1995.

Fue un rapero llamado Proof quien luego le pidió a Eminem que comenzara un nuevo grupo porque disfrutaba trabajar con él. Con sus otros 4 amigos, Proof y Eminem estaban en un grupo llamado D12, cada uno de los cuales terminó centrándose más en sus carreras en solitario que en su colaboración, lo que llevó a una ruptura profesional.

Fue el nacimiento de la primera hija de Em, Hailie Jade Scott, el 25 de diciembre de 1995 con su novia de mucho tiempo, Kim Scott, lo que lo alentó a trabajar más duro por el dinero que su familia necesitaba. Fue difícil para él, que no tenía nada más que las experiencias de vida "apestadas" que usaba como tema de sus letras de rap. Un año después, eso fue en 1996, Eminem grabó su primer álbum "Infinite", solo para recibir pocas críticas.

Aprendiendo de su fracaso anterior, pronto presentó a Slim Shady, un alter ego que no tenía miedo de decir lo que sentía. Trabajando en la canción con todo su corazón y fuerza, Em derramó su corazón y reflejó sus sentimientos hacia su madre, quien fue acusada de abusar física y mentalmente de su hermano menor.

Eminem cayó en las drogas por desamor

En 1997, Kimberly Ann Scott lo dejó y le prohibió ver a su hijo. La frustración envió a Eminem a un índice frecuente de abuso de drogas y alcohol que seguramente afectó su composición. Una vez que se suicidó, finalmente se dio cuenta de que la mejor y única forma de escapar de su infeliz vida era su ambición musical.

Tal depresión lo llevó a lanzar el brutal "The Slim Shady EP", que en realidad llenó con parte de la composición que había escrito mucho tiempo antes. Debido a su estilo de rap claramente exagerado, con voz nasal y su color de piel, mucha gente lo llamó la próxima "gran esperanza blanca" de la música.

Finalmente firmó un contrato con Interscope y fue tomado bajo el ala del Dr. Dre, lo que le permitió grabar un CD de larga duración. Ambos comenzaron a grabar "My Name Is" antes de que Dre finalmente aceptara producir el primer álbum de Em, con el sencillo "Just Don't Give A F * ck" como vista previa del álbum. Una reconciliación con Kimberly Ann Scott los llevó a un matrimonio que se celebró en el otoño de 1998.

The Slim Shady EP lo lanza a la cima

A principios de 1999, lanzó "The Slim Shady LP" que generó éxitos "My Name Is" y "Guilty Conscience". Durante los años siguientes, el álbum fue triple platino, dejando atrás los pros y los contras de las letras del álbum. Su éxito continuó con "The Marshall Mathers LP" lanzado en el verano de 2000.

Vendió 1.76 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en los EE. UU., Un récord para un artista en solitario, ganó con éxito 3 premios Grammy y se convirtió en el primer álbum de rap de la historia. para ser nominado Abum of the Year.

A medida que llegaron la fama y la popularidad, surgieron muchas más controversias debido a algunos disturbios que Eminem había causado, incluida una pelea con los empleados de Insane Clown Posse en una tienda de estéreo de automóviles; una batalla con la cantante pop Christina Aguilera; una demanda de su madre; y un ataque a los asistentes a un club de Detroit.

Ex esposa de Eminem intentó suicidarse

Esas acusaciones lo inspiraron a producir otras dos canciones, tituladas "Kill You" y "Kim". En la última canción, rapeó sobre el asesinato violento de su propia esposa que en realidad la llevó a un intento de suicidio antes de que finalmente se divorciaran.

Al principio, a Kim se le otorgó la custodia física de su hija, apoyo financiero, un conductor personal y el restablecimiento de sus tarjetas de crédito, pero Eminem luego obtuvo la custodia compartida de su hija, Hailie Jade.

En 2001, conoció a sus viejos amigos de Detroit y volvió a formar D-12, quienes todos juntos en ese verano lanzaron un álbum y salieron a la carretera. A esto le siguió un debut como actor en "8 Mile", una película basada libremente en su vida dirigida por Curtis Hanson.

Ganó el Premio de la Academia de 2003 por la banda sonora titulada "Lose Yourself". Luego vino el álbum "The Eminem Show", que a pesar de su popular segundo sencillo "Cleanin 'My Closet" que giraba en torno a su infancia disfuncional y su odio hacia su madre, provocó muchas críticas. Independientemente, fue un gran éxito comercial.

"Encore" de Eminem rompió récords

Otro álbum bien recibido, "Encore", que lo reunió con sus viejos amigos en D12, pronto siguió en 2004. Fue nominado a tres premios Grammy e hizo historia digital en ese entonces por convertirse en el primer álbum en vender 10,000 copias digitales en una semana. Aparentemente, para devolver el favor, más tarde llegó a la cabina de grabación con sus amigos para un álbum "D12 World" en 2005.

Mientras estaba en la cima de su carrera, se rumoreaba que Em se retiraría de la industria de la música. Pero él lo negó:

"Cuando digo que me estoy tomando un descanso, me estoy tomando un descanso de mi música para ir al estudio y producir a mis otros artistas".

A pesar de su autodefensa, el rapero aparentemente quedó atrapado en una situación peor ya que una vez fue enviado a tratamiento para superar su dependencia de los medicamentos para dormir, lo que obviamente provocó que el público en todo el mundo tuviera una percepción cada vez peor de su carrera personal y musical.

De hecho, Em siguió trabajando en su carrera musical. Una compilación de grandes éxitos, "Curtain Call: The Hits", fue lanzada el 6 de diciembre de 2005. Al igual que sus predecesores, el nuevo conjunto obtuvo un gran éxito, ubicándose en la cima de las listas de álbumes de Billboard.

Kim y Eminem se casaron dos veces

Kim y Eminem se casaron dos veces

Las cosas también mejoraron en su vida amorosa cuando reveló que ha vuelto con su ex esposa, Kimberly. "Nos hemos reconciliado y probablemente nos volvamos a casar", dijo en ese entonces. Finalmente se volvieron a casar, pero solo duró menos de tres meses. Kim citó la dependencia de Em a la medicación para dormir como la razón detrás de su última ruptura.

Pero Em lo negó diciendo:

"Sus acusaciones con respecto a mi estado después de la rehabilitación son falsas y desafortunadas".

"Ella sabía que estaba solicitando el divorcio. Ambos intentamos darle a nuestro matrimonio otra oportunidad y rápidamente nos dimos cuenta de que una boda no soluciona los problemas subyacentes".

Después de "Encore", se tomó un descanso de la grabación. Dijo que estaba "en el limbo" y "debatiendo" sobre cuándo y si lanzaría otro álbum. Él dijo: "Siempre estoy trabajando, ** siempre estoy en el estudio. Se siente bien ahora, la energía del sello. Por un tiempo, no quería volver al estudio ... Pasé por algunas cosas personales. Estoy saliendo de esas cosas personales [y] se siente bien ".

Relapse en 2009 alborotó a sus fans

En mayo de 2009, sus fans se regocijaron con el lanzamiento de un álbum de regreso "Relapse" ese año. Con éxitos como "Crack a Bottle", "We Made You" y "Beautiful", encabezó el Hot 200, marcando la enésima vez que se ubicó en el primer lugar de la lista de álbumes de EE. UU. Como uno de los álbumes más esperados del año, el disco se convirtió en el CD de rap más vendido a finales de diciembre.

Seguía saliendo nueva música del rapero mientras lanzaba otro álbum "Recovery" al año siguiente. No solo produjo singles de gran éxito como "Not Afraid" y "Love the Way You Lie", sino que también se convirtió en su boleto para recolectar más premios Grammy. Incluso anotó su sencillo más vendido hasta la fecha con 10,25 millones vendidos en todo el mundo por la pista asistida por Rihanna.

A pesar de ser uno de los raperos más vendidos del mundo, Em nunca olvidó sus raíces. Además de su reencuentro con D12, también volvió con otro de sus amigos de Bad Meets Evil, Royce 5'9 '' para el álbum "Hell: The Sequel". El CD fue lanzado un año después de su "Recovery".

Los premios más importantes de Eminem

Eminem respondió a la demanda de los fans de música nueva después de dos años de ausencia en 2013. Anunció "The Marshall Mathers LP 2" con "Berzerk" como sencillo principal. Aunque solo se anticipó con un sencillo, el álbum ya fue elogiado por la crítica. Fue nombrado uno de los álbumes más esperados de 2013 por múltiples revistas de música.

Otra controversia que lo involucró surgió en el mismo año. Un grupo con sede en Chicago, Hotstylz, acusó a Eminem de usar el ritmo de su exitosa canción "Lookin 'Boy" para "Rap God" de Eminem, lo que llevó al grupo a lanzar una pista de distorsión titulada "Rap Fraud", en su contra.

Dejando de lado la controversia, el 3 de noviembre, Eminem fue nombrado el primer Artista del Año de los YouTube Music Awards y una semana después, recibió el Global Icon Award en los MTV Europe Music Awards 2013. Su logro no se detuvo allí. En la 57ª entrega de los premios Grammy, el rapero recibió el premio al Mejor Álbum de Rap por "The Marshall Mathers LP 2", así como el Premio a la Mejor Colaboración Rap / Sung por "The Monster" con Rihanna.

En 2014, Eminem lanzó "ShadyXV" después de revelar un cifrado de siete minutos titulado "Detroit Vs. Everybody" junto con otros raperos como Danny Brown, Big Sean y Trick Trick. El álbum debutó en el número 3 en la lista de Billboard con 138,000 unidades. No solo lanzó un álbum, sino que Eminem también hizo un cameo en "The Interview", donde interpretó a un personaje homosexual.

Si bien Eminem no lanzó ningún álbum en 2015, el rapero reveló varias canciones que incluyen "Kings Never Die" con Gwen Stefani y "Phenomenal", que fue la banda sonora del drama deportivo "Southpaw".

Eminem y su odio a Donald Trump

Eminem era conocido por odiar a Donald Trump y mostró su odio hacia Donald aún más cuando participó en el cifrado anual de los Premios BET Hip Hop 2017. El rapero de Detroit criticó a Trump en un rap de estilo libre llamado "The Storm". En noviembre, Eminem lanzó la primera pista de su próximo álbum, "Walk on Water", que contó con Beyonce Knowles. El rapero interpretó la canción por primera vez en los MTV Europe Music Awards 2017.

Más tarde, en diciembre, Em lanzó su álbum "Revival". A pesar de que recibió críticas polarizadas de los críticos de música, el álbum aún tuvo un buen desempeño en las listas de música y debutó en el número 1 en Billboard 200. Se convirtió en su octavo álbum consecutivo en encabezar la lista. A pesar de su éxito comercial, Em fue molestado por los críticos que rodeaban a "Revival" hasta el punto en que lanzó un remix de "Chloraseptic" para burlarse de los críticos del álbum.

También aplastó el paquete del álbum en el video musical de su banda sonora de "Venom (2018)". Titulada "Venom", la canción se lanzó en septiembre de 2018 y se desempeñó bastante bien en varias listas de música de todo el mundo. Además de servir como banda sonora de la película de Marvel, "Venom" se incluyó en el décimo álbum de estudio de Em "Kamikaze". El álbum se abrió en el n. °1 en Billboard 200 y en las listas de música en varios otros países.

Pleito entre Eminem y Machine Gun Kelly

Dejando a un lado el éxito del álbum, generó controversia debido a algunas canciones del esfuerzo. "Not Alike" encendió con éxito su problema con Machine Gun Kelly, quien respondió con su propia pista titulada "Rap Devil". El famoso cantante Slime Shady respondió con el lanzamiento de "Killshot" que debutó en el número 3 en el Hot 100 de Billboard. Sin embargo, esa fue la última vez que Em respondió a las críticas de Kelly.

Otra canción que generó controversia fue "Fall", que encontró a Em usando un insulto homofóbico para describir a Tyler, el Creador. Tras la reacción violenta, Em se disculpó en su "Entrevista Kamikaze" con Sway Calloway. "En mi búsqueda por lastimarlo, me doy cuenta de que estaba lastimando a muchas otras personas", dijo en ese momento. La controversia no ha parado en ningún momento de la carrera del famoso Eminem debido a sus intensas y polémicas letras.

Eminem permaneció en bajo perfil hasta los Oscar 2020

Em mantuvo un perfil bastante bajo después de eso, colaborando con varios artistas como Ed Sheeran y Logic a principios de 2019. Comenzó a aparecer en los titulares nuevamente en diciembre, cuando criticó a Nick Cannon y Mariah Carey en una colaboración de Fat Joe "Lord Above".

Nick se apresuró a devolver el golpe y lanzó "La invitación", en la que afirmó que Em dejó que su chófer le practicara sexo oral. Em negó inmediatamente la afirmación e instó a Nick a disculparse. En lugar de disculparse, Nick lanzó varias pistas más, aunque Em nunca respondió a ninguna de ellas.

En lugar de responder a Nick, Em sorprendió a muchas personas con el lanzamiento de su undécimo álbum "Music to Be Murdered By" el 17 de enero de 2020. Recibiendo críticas mixtas y positivas de los críticos, el álbum llegó al número 1 en Billboard 200 y ayudó se convirtió en el primer artista en tener diez álbumes consecutivos debutar en la cima de las listas de música de Estados Unidos.

Su nuevo álbum no fue la única sorpresa que Eminem tuvo para sus fans ese año. Más tarde, una vez más sorprendió a mucha gente al llegar al escenario de los Oscar por primera vez en la 92ª edición anual de los Premios de la Academia para interpretar su galardonada canción "Lose Yourself".

Su actuación se convirtió rápidamente en un tema candente entre los usuarios de las redes sociales y estimuló una gran ganancia en las ventas de la canción. Encabezó la lista de iTunes de EE. UU. Después del set sorpresa.

