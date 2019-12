Billie Lourd le dedica emotivo mensaje a Carrie Fisher por su aniversario luctuoso

Un día como hoy hace 3 años los fans de Star Wars se vistió de luto, pues la famosa actriz Carrie Fisher, quien le dio vida a la mitica Leia Organa / Skywalker, una de las figuras más destacadas de toda la saga, falleció a la edad de 60 años a causa de in infarto.

Como podemos recordar, la muerte de la famosa causó un gran impacto en el mundo, por lo que incluso recibió un homenaje por parte de Lucasfilm, teniendo una despedida de toda una leyenda.

Debido a su fallecimiento, en ‘Star wars: The rise of Skywalker’ vimos partir a la amada princesa Leia, lo que causó un gran dolor en todos los seguidores de Star Wars, quienes les rindieron tributo en redes sociales, y ahora su hija acaba de hacer lo mismo.

Hace unas horas, y con motivo de la celebración del tercer aniversario luctuoso de Carrie Fisher, su hija Billie Lourd decidió dedicarle un emotivo mensaje a su madre, llenando de nostalgia a todos sus fans.

El triste y nostálgico mensaje le sacó las lagrimas a más de uno de los fans, donde existen algunos que aun no han podido superar su partida, pues el personaje de Carrie Fisher, Leia, es uno de los personajes originales de la saga.

“Come algo delicioso que solían amar, pon una de sus canciones favoritas, cuenta una historia acerca de ellos, llora por ellos, llama a uno de tus amigos con los que no has hablado en algún tiempo, sé amable y paciente contigo mismo, no te lamentes en silencio, no estás solo”.