Billie Eilish:¿Cuánto dinero tiene la famosa cantante?

Billie Eilish ha hecho historia en los Grammys y se ha convertido en la artista más joven en llevarse los cuatro premios más importantes: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista.

Es una de las grandes promesas del panorama musical, les gusta experimentar con la música, habla de temas que trascienden cómo las enfermedades mentales y es una máquina de generar dinero.

A Billie Eilish se le estima una riqueza neta de 8 millones de dólares. Sus principales fuentes de ingresos vienen de su profesión como cantantes. Pero también suele ser imagen de grandes marcas, de modo que la publicidad es otra crucial fuente de ingresos.

Billie Eilish se ha proclamado como la mejor artista de 2019 según Billboard por su álbum debut “When we all fall asleep, where do we go”.

Gustos de lujo de Billie Eilish

La cantante paseó con un outfit bastante extravagante, Billie Eilish volvió a mostrar su gusto por costosas marcas de de ropa como Gucci, en una fotografía donde apareció utilizando una enorme prenda tipo poncho para cubrirse el rostro (mientras nos presume cuánto dinero tiene), que, de cierta forma, también nos recordó un poco al “Tío Cosa” de los Locos Adams, sin el sombrero.

Billie eilish es una de las artistas más famosas del momento.

La estrella de pop decidió salir a la calle con una manta roja de Gucci que tiene un costo de $980 dólares, encima de otra manta para niños de la misma marca con un precio de $440 dólares, unos pantalones cubiertos con una pistola de pintura y, por último, unos sneakers Gucci cubiertos en cristales de mil 590 dólares.

La famosa no escatima en gastos y ha dejado en claro que su éxito la deja rodearse de lujos y extravagancia.