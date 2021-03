Billie Eilish y su lucha contra el síndrome de Tourette

A lo largo de su carrera, Billie Eilish, de 19 años, ha sido muy abierta y honesta sobre su vida. Ha hablado sobre cómo ha luchado con su salud mental varias veces y cómo la música ha sido una forma de lidiar con su angustia psicológica.

En su documental que acaba de estrenarse, Billie Eilish: The World's a Little Blurry, entró en detalles sobre su síndrome de Tourette y cómo la afectó. Como era de esperarse muchos quedaron sorprendidos al enterarse que Eilish sufre de tics.

Una explicación rápida sobre los tics: según el sitio web de los Centros para la Prevención y las Enfermedades , los tics "son contracciones, movimientos o sonidos repentinos que la gente hace repetidamente". El cuerpo no tiene control cuando estas acciones ocurren.

Billie Eilish ha aprendido a maniobrar con el momento de sus tics para que cuando esté en público, frente a la cámara o actuando, no tenga que lidiar con ellos. Si quieres tener una visión más profunda de la vida personal de la estrella adolescente, sigue leyendo.

Billie Eilish y el síndrome de Tourette

La cantante reveló por primera vez su síndrome de Tourette en una historia de Instagram en 2018. Comenzó diciendo: "Me encantaría aclarar esto para que todos puedan dejar de actuar como tontos. Me han diagnosticado el síndrome de Tourette".

Billie también habló sobre por qué nunca había hablado de eso antes, diciendo: "Nunca lo he mencionado por el hecho de que no quería que la gente pensara en el síndrome de Tourette cada vez que me vean".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, en su documental, que debutó casi tres años después de que le contó al mundo por primera vez sobre su Tourette, Eilish habló sobre sus tics y cómo sus fanáticos no la han visto pasar por sus intensos tics.

"Es confuso cuando alguien hace un gesto extraño con la cara o tira el cuello", dijo en el documental. "Internet no ha visto realmente los (tics) malos porque soy muy buena reprimiéndolos", admitió.

Billie Eilish revela que suprime sus tics

Pero también habló sobre cómo suprimir sus tics probablemente no sea saludable para ella a largo plazo. "La cuestión es que cuanto más los reprimes, peor se ponen después. Estoy segura de que algún día verán los ataques de tic que suceden cuando estoy estresada", dijo.

También dijo que está agradecida de que su síndrome de Tourette no sea tan grave. "Podría ser mucho peor y no lo es, y estoy agradecido por eso", reconoció Billie. En abril de 2019, Billie habló con franqueza sobre su condición en The Ellen Degeneres Show.

Ella le dijo a la anfitriona que se sentía más cómoda hablando sobre el síndrome de Tourette. "Creo que también aprendí que muchos de mis fans lo tienen (Tourette), lo que me hizo sentir más cómoda al decirlo", dijo en el programa de entrevistas.

Ella continuó compartiendo sus sentimientos con Ellen: "Y también sentí que había una conexión allí. Cuando dije eso, había niños publicando y diciendo 'Oh, Dios mío, siempre he tenido esto. Ahora lo tiene alguien a quien admiro'".

