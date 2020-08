Billie Eilish y su hermano Finneas recrean en su casa el Tiny Desk Concert/Foto: Our Culture Mag

Durante cinco meses y medio, NPR ha estado ejecutando su serie de conciertos Tiny Desk Concert de forma remota, con artistas actuando frente a cámaras dentro de sus hogares en lugar de detrás del nominal Tiny Desk.

En la última edición de la serie, Billie Eilish y su hermano, Finneas, parecían haber regresado a las oficinas de NPR, pero resulta que acaban de construir una recreación realmente convincente de la escenografía de Tiny Desk con recortes de cartón. A+ para el diseño de escenarios.

"Me siento honrada de estar aquí, ambos hemos estado viendo [Tiny Desk] durante años", dijo Eilish.

“La cuarentena ha sido extraña, sé que todos sienten lo mismo, ha sido extraño, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Apenas hay algo en lo que se sienta como si hubiera alguna esperanza. Pero creo que el futuro es algo en lo que ser súper esperanzado, y lo desconocido, y lo que está por venir. Estaremos bien algún día, tal vez no ahora, pero eso es lo que me hace aguantar", expresó la cantante.

Billie y su hermano Finneas han hecho un gran equipo, él como productor de la joven cantante ha creado asombrosas melodías que con la voz de Eilish han conquistado al público/foto: Público

Billie Eilish sorprende en Tiny Desk Concert

Billie Eilish no tardó mucho en convertirse en una de las estrellas del pop más grandes del mundo, arrasar en las principales categorías de los premios Grammy y lanzar el último tema de James Bond.

Honestamente, es mejor que veas el video completo para experimentar el alcance de la hazaña técnica, que, en el espíritu de la actuación de Saturday Night Live de Eilish, están dispuestos a compartir contigo.

Con solo un teclado y sus voces, los hermanos interpretaron el último sencillo de Eilish "My Future" y "Everything I Wanted" para su audiencia virtual.

Al final de la actuación, la cámara se retiró para revelar todo el escenario de madera contrachapada instalada dentro de su casa. ¿Te gustó la creatividad de los hermanos?, ¿Querías escuchar otras canciones de Billie?