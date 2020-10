Billie Eilish y su excéntrica ropa que ha causado asombro en redes sociales

Aún no ha surgido información sobre la presunta colaboración de READYMADE con Nike, pero la marca japonesa no se “duerme en los laureles”, ya que hora tiene una nueva selección de merchandising después de su trabajo para The Weeknd, emitiendo un par de camisetas para la estrella del pop Billie Eilish inspiradas en el amor de la diseñadora Yuta Hosokawa por la cultura del hot rod.

Una camiseta de manga larga y manga corta tiene gráficos estilo aerógrafo en la parte delantera y trasera, cada uno con un toque colorido en la obra de arte de dibujos animados de Ed Roth.

Cada lado muestra un personaje espeluznante diferente y una recreación estilizada del nombre de Billie Elish, incluida una iteración en Katakana japonés. Las letras de Eilish se recrean ocasionalmente junto con las otras ilustraciones, que se mantienen fieles a las creaciones “raras” suavemente horribles de Roth.

Los nuevos productos de la famosa cantante llegan a la tienda web de ANYTIME el 10 de octubre, días antes de su concierto online.

Las redes sociales no han dejado de criticar la ropa inspirada en Billie Eilish.

Billie Eilish lista para concierto en vivo

Billie Eilish realizará un concierto en vivo el sábado 24 de octubre. El evento, titulado WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM, el cual se transmitirá en el sitio web del artista . Eilish actuará desde Los Ángeles. Mira el anuncio a continuación.

Eilish acababa de comenzar su gira en apoyo de su debut ganador del Grammy WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? cuando la pandemia efectivamente cerraron la industria de los conciertos en directo.

Desde entonces, ha actuado durante transmisiones en vivo benéficas (como el iHeart Living Room Concert for America y One World: Together at Home ), relanzó su programa de radio, lanzó un cortometraje que estaba destinado a la gira, compartió el sencillo "my future" actuó en la Convención Nacional Demócrata virtual 2020.

TE RECOMENDAMOS LEER: Esta es la verdad no contada sobre Billie Eilish

Eilish se asoció con su hermano FINNEAS para un “Tiny Desk (Home) Concert ”y, más recientemente, tocó su canción de James Bond “No Time to Die” en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon.