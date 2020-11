Billie Eilish y su espectacular fortuna millonaria ¿sabes a cuánto asciende?

Billie Eilish se ha consolidado en una de las más importantes estrellas mundiales, su nombre está asociado al éxito y con ello su renombre se traduce en descomunales cantidades de dinero, generadas en cualquier lugar donde ella se presente.

Lo anterior se debe a las cifras multimillonarias que no son del todo confirmadas, sin embargo, son evidentes debido al ostentoso estilo vida que lleva la popular solista norteamericana.

Su fama le ha traído consigo un efecto inherente no sólo en el dominio de las listas mundiales, sino la oportunidad de expandir su marca y lo está aprovechando al máximo. Por lo cual en La Verdad Noticias te decimos a cuánto asciende la fortuna de Billie Eilish.

¿De cuánto es la fortuna de Billie Eilish?

Billie Eilish ya tiene una fortuna millonaria a sus 19 años.

La cantante originaria de Los Ángeles, quien está a punto de cumplir los 19 años, a pesar de tener solo un álbum en el mercado, su fortuna ya asciende a más de 25 millones de dólares según datos de la revista Forbes.

Con todo esto y pese a no poder ofrecer todavía su espectacular gira mundial por la pandemia, Billie Eilish ha logrado conseguir facturar más de 40 millones en venta de discos, merchandising, contratos publicitarios y con su más reciente directo online Where do we go? The Livestream.

Además, Billie Eilish estrenará el próximo mes de febrero de 2021 su primera película documental: “The World's a Little Blurry”, nombre que llevará su nuevo proyecto en conjunto con Apple TV y el cual le significó un contrato de 25 millones de dólares, según información de Los 40.

¿En qué gasta su fortuna Billie Eilish?

Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton... son algunas de las marcas que la cantante suele portar con gran estilo. Pero no todo es ropa promocional, desde luego la artista tiene un importante gasto en armario de firmas de moda, esto sin contar que tiene su propia marca de ropa.

Entre sus notables gastos están sus joyas, anillos y diseños, además de su look que también le implica un importante derroche a la cantante de Los Ángeles. No debemos olvidar sus inconfundibles uñas que son un importante coste en manicura y en peluquería.