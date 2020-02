Billie Eilish y su canción sobre el suicidio que escribió a las once años

En una entrevista reciente a la cantante Billie Eilish se le cuestionó sobre algunas canciones y sobre el suicidio ya que hace unas semanas fue interrogada sobre este mismo tema y confesó que hace unos años tuvo deseos de terminar con su vida.

Con tan solo 18 años de edad Billie Eilish ya tiene cinco grammys tras seis nominaciones al importante premio, por lo que se ha convertido en una cantante de moda que está marcando tendencia así que todo lo que la joven dice puede tener un fuerte impacto entre sus seguidores.

"Hice esa canción a los 11. Y estaba totalmente feliz. Nunca me había sentido suicida, y no quiero sentirme así, pero me gustó la idea de escribir una canción sobre algo que no sabía", aclaró en la entrevista.

Billie Eilish y su canción sobre el suicidio

Billie Eilish y su canción sobre el suicidio que escribió a las once años

Tal vez te interese.- Billie Eilish casi se rapó la cabeza como Britney Spears tras sufrir una crisis

Por otra parte aclaró que la paciencia es el mejor consejo que le puede dar a alguien sobre salud mental ya que con ella misma tuvo que aplicar el tener esa virtud.

"Cuando la gente me pregunta qué le diría a alguien que busca consejos sobre salud mental, lo único que puedo decir es paciencia. Tuve paciencia conmigo misma. No di el último paso. Esperé y empezó a desvanecerse", concretó.

En espera de un nuevo éxito

Actualmente los fans de Billie Eilish se encuentran en la espera de un nuevo éxito o una nueva colaboración ya que tras ganar cinco grammys la mujer se ha vuelto tendencia mundial y seguramente decenas de artistas deben estar en cola para trabajar con la joven artista y con su hermano.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana