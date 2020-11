Billie Eilish y más artistas participarán en el iHeartRadio Jingle Ball

El iHeartRadio Jingle Ball está de regreso y no permitirá que una pandemia impida que la alegría navideña y los artistas más importantes de la música tomen el escenario socialmente distanciado.

Billie Eilish, Gato doja, Dua Lipa, Harry Styles, Lewis Capaldi, Sam Smith, Shawn Mendes y más actuarán en el evento virtual de este año, además de compartir sus tradiciones navideñas personales y ofrecer versiones nunca antes escuchadas de canciones navideñas icónicas.

antes de este concierto, Billie Eilish y Sam Smith se unen a la lista de artistas para los premios ARIA 2020 de la próxima semana.

“Durante 25 años, Jingle Ball de iHeartRadio ha presentado actuaciones de los artistas más importantes del año en música de éxito, en vivo en el escenario frente a fanáticos que gritan”, dijo Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia.

"Debido a la pandemia, nos estamos mudando del escenario a la casa de los artistas en esta temporada navideña para lo que será un espectáculo inolvidable con actuaciones y momentos increíbles que solo pueden suceder en el iHeartRadio Jingle Ball", aseguraron.

El iHeartRadio Jingle Ball se transmitirá en más de 95 estaciones de radio iHeartMedia CHR en todo el país y en la aplicación iHeartRadio, la aplicación CW y CWTV.com el jueves 10 de diciembre a las 9 pm ET/6 pm PT. La cadena CW también transmitirá el evento como un especial de televisión a nivel nacional el lunes 14 de diciembre a las 8 pm ET/PT.

Por sexto año, Capital One será el socio presentador nacional, y los tarjetahabientes de Capital One tendrán la oportunidad de participar en un concurso para tener la oportunidad de ser uno de los 25 ganadores presentados en un clásico navideño virtual que canta junto con un cabeza de cartel de Jingle Ball.

Los ganadores también podrán participar en un encuentro virtual privado y saludar. Los titulares de tarjetas pueden participar en el concurso desde el 5 de noviembre a las 12 am ET hasta el 16 de noviembre a las 11:59 pm ET. Para obtener más información, visite iheartradio.com/CapitalOne.

Una serie de eventos previos al programa con personalidades locales de iHeartRadio en el aire se transmitirán antes del programa.

Billie Eilish en los AMAS

Billie Eilish, quien está nominada a dos premios, interpretará "Therefore I Am" en los American Music Awards que se realizarán el 22 de noviembre.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la famosa cantante de Bad Guy estará acompañada de otros artistas en el escenario. Bebe Rexha, Doja Cat, Dan + Shay, Lewis Capaldi, Machine Gun Kelly, Kenny G y The Weeknd fueron las últimas incorporaciones a la lista de los artistas nominados.