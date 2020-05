Billie Eilish y Takashi Murakami trabajaran juntos en una línea de ropa

Se ha dado a conocer en las redes sociales que la cantante Billie Elish y el artista visual Takashi Murakami trabajaran juntos en una nueva línea de ropa que pertenecerá a la marca japonesa UNIQLO, pero hasta el momento se desconoce la fecha exacta de cuándo saldrá al mercado esta sorpresiva colaboración.

A pesar de contar con una breve pero exitosa carrera dentro de la industria musical Billie Eilish ha logrado convertirse en una de las artistas estadounidenses que más colaboraciones ha tenido con reconocidas marcas de ropa como H&M, Urban Outfitters, Bershka y Frank City.

Y el día de hoy se ha dado a conocer que su nombre seguirá ligado a las líneas de ropa, pues la marca japonesa UNIQLO reveló a través de su cuenta de Instagram que la famosa cantante y el artista visual japonés Takashi Murakami protagonizarán una nueva colección.

Billie Eilish lanzará una nueva línea de ropa

Esta no sería la primera vez que el artista japonés trabaja de la mano con Billie Eilish pues hace aproximadamente un año tuvo la oportunidad de dirigir el vídeo musical de “you should see me in a crown”, tema que forma parte de su exitoso álbum debut titulado "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Un pequeño adelanto fue revelado a través de un breve vídeo compartido en la cuenta de Instagram de la famosa marca, en el cual se aprecia una estatuilla de la cantante muy al estilo anime que caracteriza a Takashi Murakami y posteriormente se aleja para dejar al descubierto lo que podría ser una de las playeras pertenecientes a la nueva colección.

Si le prestas atención al vídeo podrás percatarse la estética que el reconocido artista visual ha realizado para esta línea de ropa, pues vemos que la playera en cuestión muestra que tiene impreso el nombre de Billie Eilish con un diseño de coloridas flores kaikai kiki.

Fotografías: Instagram