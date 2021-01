Billie Eilish y Rosalía, la colaboración spanglish que queremos ver en 2021

Billie Eilish y Rosalia, la colaboración spanglish que queremos ver en 2021

No es ningún secreto que los dúos spanglish son una tendencia creciente. En 2020, vimos colaboraciones sin precedentes entre artistas como Maluma y El fin de semana, Banda MS y Snoop Dogg, David Bisbal y Carrie Underwood y Rosalía y Travis Scott.

Sin embargo, aún no se ha dado la colaboración que muchos han esperado durante años, la de Billie Eilish y Rosalía. Sabemos que esta colaboración está ocurriendo, pero la pregunta del millón de dólares aquí es: ¿cuándo?

En abril de 2020, la estrella española dijo que había estado trabajando para terminar la canción en su "pequeño" estudio. "He estado tratando de terminar la colaboración de Billie Eilish. Creo que se está acercando bastante", dijo en una entrevista.

Hemos estado esperando pacientemente desde entonces. Podría ser que esté esperando incluirlo en su próximo álbum. Lo que hace que este dúo sea emocionante es que ambas artistas son experimentales, vanguardistas y son compositores excepcionales.

Billie Eilish confirma el inicio de una nueva era

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish debería estar girando por todo el mundo ofreciendo una espectacular serie de conciertos de su debut discográfico con el que ha maravillado a medio planeta. Sin embargo, la pandemia mundial tenía otros planes para ella.

En algunos de los meses más creativos de su vida, según sus propias palabras, ha dado forma a un segundo álbum de estudio que está bastante más cerca de lo que podríamos creer. Así lo ha confirmado a través de Instagram.

"Os he hecho un maldito álbum. No lanzaré el disco si seguís haciendo bromas sobre mi pelo. Tengo pensado cambiarlo después del estreno del documental (The World's a little blurry) y ese será el final de una era y el inicio de otra" confesó la cantante estadounidense.

