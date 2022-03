Billie Eilish y Paul McCartey encabezan el festival Glastonbury 2022

Billie Eilish y Paul McCartey encabezan el Glastonbury 2022

Tras la pandemia múltiples eventos musicales se suspendieron, afortunadamente este año se han podido retomar, tal como el Glastonbury 2022 que ya se está preparando y llegó con una gran noticia, pues finalmente lanzó el cártel del evento dejando ver que Billie Eilish y Paul McCartey encabezarán el festival.

En el 2020 cuando inició la pandemia de COVID-19 este festival, que es uno de los más reconocidos de Europa y del mundo, tuvo que suspenderse. Los organizadores fueron optimistas y llevaron a cabo el evento de forma virtual, con la esperanza que en el 2021 pudieran nuevamente regresar a la modalidad presencial, pero cómo sabemos la pandemia se prolongó y los planes tuvieron que modificarse una vez más.

Han pasado dos años desde que inició la pandemia y aunque aún se mantienen algunas recomendaciones como mantener la sana distancia y usar cubrebocas, los conciertos y los festivales están de regreso y no podríamos estar más felices por ello.

Este 2022 el panorama parece favorable y el festival regresará al Worthy Farm de Reino Unido, pero las buenas noticias continúan, pues este 4 de marzo lanzaron el cartel del evento dejando al público sorprendido.

Billie Eilish y Paul McCartey encabezarán el evento

Cartel anunciado por el festival

Si bien el regreso del evento ha emocionado, su cartel lo hizo aún más, pues reveló que el evento contará con la participación de grandes celebridades como McCartney, Eilish, Kendrick Lamar y Diana Ross, quienes encabezarán el festival, siendo Billie la artista más joven del festival

Ellos no son serán los únicos artistas del evento, pues también asistirán: oals, Doja Cat, The Jesus and Mary Chain, Lorde, Noel Gallagher y sus High Flying Birds, Olivia Rodrigo, Pet Shop Boys, Arlo Parks, Primal Scream, St. Vincent, Wolf Alice, Metronomy y muchos más.

¿Cuándo se celebra el festival de Glastonbury?

El festival se realizo de manera virtual en 2020 y 2021

El festival Glastonbury se realizará del 22 al 26 de junio y se llevará a cabo en el Worthy Farm de Reino Unido. La edición de este año contará con la participación de grandes artistas como Billie Eilish, Paul McCartey, Kendrick Lamar, Diana Ross, entre otros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!