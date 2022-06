Billie Eilish y Matthew Tyler Vorce rompen en medio de rumores de infidelidad.

Parece que Matthew Tyler Vorce es el "malo" ahora. Vorce confirmó el martes que él y Billie Eilish han roto en medio de rumores que flotan en las redes sociales de que él la engañó. "Nadie engañó a nadie", publicó en su historia de Instagram. "Las relaciones terminan. Así de simple. Crear rumores y MENTIR en Internet es peligroso".

El actor también respondió a Eilish Stans, quien inundó su Instagram con comentarios crueles y acusatorios, escribiendo en su historia sobre un póster de película para "Men", "El hecho de que miles de personas se tomen un tiempo de su día para escribir las cosas más atroces sobre alguien que nunca conocerán es lo más cobarde que puedes hacer". "Vive tu propia vida", agregó.

La cantante Billie Eilish no ha comentado públicamente sobre la separación, y los representantes de la cantante no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios por parte de los medios estadounidenses.

¿Cómo fue la relación de Billie Eilish con Matthew Tyler Vorce?

La Verdad Noticias publicó fotos exclusivas de la cantante de "Happier Than Ever", de 20 años, y Vorce, de 30, acurrucándose el uno al otro durante una salida de café en abril de 2021.

El apego de Vorce a Eilish significó que se sometió al escrutinio de sus fans, lo que resultó en que resurgieran sus publicaciones racistas en las redes sociales. Poco después, emitió una disculpa por los comentarios.

"Quiero disculparme por las cosas que escribí en las redes sociales en el pasado. El lenguaje que utilicé fue hiriente e irresponsable y entiendo lo ofensivas que son esas palabras", escribió en junio de 2021. "Si fue una letra, una cita o simplemente yo siendo tonto, no importa.

Novio de Billie Eilish avergonzado con los fans de la cantante

"Estoy avergonzado y profundamente arrepentido de haberlos usado en cualquier contexto. No es cómo me criaron y no es lo que represento", continuó el entonces novio de Billie Eilish. "No debería haber usado este lenguaje en primer lugar y no lo volveré a usar. Lamento mucho el daño que he causado".

Y finalizó: "Asumo toda la responsabilidad y continúo haciéndome responsable de mis acciones". Billie y Matthew comenzaron a salir en abril del año pasado. Desde entonces, Billie Eilish mantuvo su relación en secreto en su mayor parte. No se sabe por qué se separaron. Te mantendremos informado sobre esta historia en curso.

