¿Billie Eilish y Lana Del Rey enemigas? Esto es lo que dijo la famosa cantante

Como ya debería saber cualquiera que preste atención al negocio de la música, esa industria se encuentra entre las más competitivas del mundo. Después de todo, en un momento dado hay muchos artistas que luchan por llamar la atención por la música que han lanzado.

Con tanta gente soñando con el éxito de la música convencional, cualquier artista que no esté en la cima podría ser reemplazado rápidamente por alguien más hambriento, y este es el caso de la famosa cantante de Bad Guy, Billie Eilish.

Dadas las realidades del negocio de la música, casi parece un milagro que tantos artistas logren hacerse amigos cercanos o, al menos, compartir un respeto mutuo.

En los últimos años, uno de los artistas más exitosos que ha saltado a la fama es Billie Eilish.

Desafortunadamente, en lugar de simplemente celebrar todo lo que Eilish ha logrado, que es muchísimo, muchos observadores insisten en compararla constantemente con sus compañeros.

Por esa razón, tiene sentido que la famosa cantante haya pedido que se detenga ese comportamiento, especialmente cuando se trata de personas que la comparan con Lana Del Rey.

¿Lana Del Rey y Billie Eilish son enemigas?

Cuando se trata de Billie Eilish, parece muy claro que la talentosa joven intérprete siempre hace todo lo posible por ser fiel a sí misma. Por ejemplo, Eilish ha sido muy abierta sobre el hecho de que, al igual que muchas otras personas, ha luchado con su propia imagen.

Billie Eilish y Lana Del Rey son grandes amigas a pesar de ser “rivales” en la música.

Afortunadamente, Eilish está trabajando en eso, mejorando lentamente y animando a sus fans a ser amables con ellos mismos. Además de tratar de vivir su mejor vida, Eilish se ha pronunciado en contra de las personas que arrojan a Lana Del Ray en una mala vibra al comparar a las dos cantantes.

Mientras hablaba con Los Angeles Times en 2019, Billie Eilish salió en defensa de Lana Del Ray. “Todo el mundo siempre está intentando que todo el mundo compita”, dijo.

“Son como, 'El álbum de Billie podría superar al de Ariana…' Pero simplemente detente. No me importa No quiero escuchar que Billie Eilish es la nueva Lana Del Rey. ¡No le faltes el respeto a Lana de esa manera!", aseguró.

Continuando, Billie Eilish profesó su respeto por su compañera Lana Del Ray. "Esa mujer ha hecho que su marca sea tan perfecta para toda su carrera y no debería tener que escuchar eso".

A partir de ahí, Eilish se dirigió de manera proactiva a cualquiera que compare a Billie con los artistas más nuevos en el futuro. "No quiero oír que alguien sea la nueva Billie Eilish en un par de años".