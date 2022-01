Billie Eilish y Kanye West estarían en el Festival Coachella 2022

El festival de música más grande del mundo está de regreso.

Los escenarios de Indio, California, se alistan para el festival Coachella 2022, el evento de música más grande del mundo. Como cada año, decenas de bandas se presentan a lo largo de dos fines de semana y entre los artistas más esperados de este año se encuentran Billie Eilish y Kanye West.

Pese a que el cartel completo no ha sido revelado, Variety reporta que Eilish, quien tuvo un gran show en 2019 regresará al escenario, y es que si bien, la cantante de 20 años no ha mencionado nada al respecto, lo cierto es que los fans se mostraron bastante emocionados.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Travis Scott fue cancelado del Coachella a pesar de que ofreció cantar gratis a mediados de diciembre, esto luego que una petición de Change.org solicitó la suspensión de su presentación tras la tragedia de Astroworld.

¿Billie Eilish y Kanye West incluidos en la cartelera?

Los artistas se presentaría en los escenarios.

Hasta el momento no se ha revelado el cartel oficial sin embargo, medios del espectáculo afirman que el rapero Kanye West y Eilish, quien podría llevarse una nominación al Oscar por la canción de No Time to Die, están confirmados, junto con Swedish House Mafia, aunque se desconoce si este tercero será otro de sus headliners.

Recordemos que para la edición 2020 se tenía contemplado la presentación de Swedish House Mafia así como la de Rage Against The Machine, sin embargo, el evento fue suspendido tras la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

¿Dónde se lleva a cabo el festival Coachella 2022?

El festival está programado para dos fines de semana, del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril

El festival de música y artes se llevará a cabo como cada año en el Empire Polo Ground in Indio, California. Para la edición 2022, el festival está programado para dos fines de semana, del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril.

Cabe señalar que ante el aumento de contagios de COVID-19 y la llegada de Flurona a Estados Unidos, es un probable que el Festival Coachella 2022 cambie de fecha, hasta el momento no se han anunciado cambios ni se ha confirmado la presencia de Billie Eilish y Kanye West, sin embargo, todo podría suceder.

