Billie Eilish y Harry Styles debutarán en película sobre Gucci de Gus Van Sant

Harry Styles y Billie Eilish están listos para protagonizar una nueva serie de películas de Gucci bajo el nombre "Ouverture of Something That Never Happened" de la mano de leyendas del cine.

Dirigida por la leyenda del cine de culto, Gus Van Sant y el propio Alessandro Michele, Ouverture of Something That Never Happened debutará como parte del primer festival de cine y moda digital de la casa de moda italiana, GucciFest a finales de este mes.

Aunque los detalles son limitados en este momento, lo que sí sabemos es que la surrealista serie de siete partes presenta a la actriz y artista, Silvia Calderoni mientras realiza su día en las calles de Roma, donde se encuentra con gente como Jeremy O. Harris, Arlo Parks, Florence Welch y, por supuesto, Billie Eilish y Harry Styles.

Billie Eilish y Harry Styles (con atuendos Gucci) estarán en "Ouverture of Something That Never Happened"

Con Harry Styles habiendo ocupado previamente el centro del escenario en una campaña de sastrería de Gucci, la película marca el primer papel protagonista de Billie Eilish en uno de los proyectos de la etiqueta, por lo que los fans también se preguntan si contribuirá con la música de la cinta.

Sin embargo, de manera realista, seguramente siempre sucedería eventualmente, ya que la famosa cantante se ve con frecuencia con el look completo de Gucci y debuta su nueva campaña Epilogue en su concierto de transmisión en vivo Where Do We Go? el mes pasado.

GucciFest prepará su primera edición

Más allá del showboat repleto de estrellas de GucciFest y capitaneado por Gus Van Sant, Michele también ha invitado a un grupo de jóvenes diseñadores a lanzar películas de moda como parte del evento URL de una semana de duración.

Con los ex Dazed 100ers Stefan Cooke, Bianca Saunders y Mowalola en la alineación, se unen a ellos figuras como Collina Strada, Gareth Wrighton, Ahluwalia y JordanLuca.

En otra parte, ICYMI, Dazed también lanzó una serie de cortometrajes en asociación con Gucci, invitando a personas como Dakota Fanning, Jodie Turner-Smith y Emma Corrin a ponerse detrás de la cámara y sentarse en la silla del director.

Abarcando fiestas de té de ensueño, westerns contemporáneos y reflexiones conmovedoras sobre los riesgos y las recompensas del amor, dirígete aquí para ver todos los cortos del proyecto Absolute Beginners.

GucciFest se lanza el 16 de noviembre y se extiende hasta el 22 de noviembre. Míralo en los canales de Gucci, y también te daremos todos los detalles en La Verdad Noticias.

¿Qué te parece el debut en cine de Harry Styles y Billie Eilish?, ¿Te gustaría ver la película de Gus Van Sant sobre "Gucci"? Dinos en los comentarios.