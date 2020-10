Billie Eilish y Finneas estuvieron ocupados haciendo música durante la pandemia

Para la mayoría de nosotros, la pandemia ha sido un problema realmente grande. Medio año borroso de comer demasiado, ver demasiada televisión y no tener una idea saludable del día o la fecha actual, ese no ha sido el caso de Billie Eilish.

La crisis de salud ha borrado la pizarra para los artistas en gira, aunque el último medio año ha sido un momento de pura creatividad para Eilish y su hermano y colaborador, Finneas.

“Hemos hecho lo mejor que podemos. Realmente hemos hecho lo que deberíamos haber hecho ”, le dijo Billie Eilish a Jimmy Fallon durante una aparición especial el lunes en The Tonight Show.

El tiempo de inactividad ha sido un buen momento para hacer melodías. "Hemos hecho mucha música", admite el cantante de "Bad Guy".

“No creo que lo hubiéramos hecho de otra manera, si no hubiéramos tenido este tiempo. Por mucho que haya sido terrible que esto suceda en el mundo, creo que ha dado lugar a algunas cosas. Hemos tenido mucha suerte con eso.

¿Billie Eilish sacará nuevas canciones?

La cantidad de canciones que verán la luz es una incógnita: “Estamos escribiendo mucho”, dice Finneas. "Es realmente divertido".

Los hermanos de California vienen de una carrera estelar. A principios de este año, la famosa cantante hizo historia en los Grammy 2020 cuando se convirtió en la primera mujer en ganar los premios Big Four en la misma noche: álbum, disco y canción del año, además de mejor artista nuevo.

También ganó el premio al mejor álbum vocal pop por su LP debut No. 1 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Eilish dio un paseo por el camino de los recuerdos y lo que fue “una de las mejores noches para mí. Fue bastante épico". La cantante admite que se sintió "abrumada" por la experiencia de los Grammy a pesar de que muchoa la alagaron por sus excelentes canciones y polémico look.

“El solo hecho de ser nominada es tan increíble y raro. Ya estábamos felices".

Esa noche, Billie y su hermano recogieron 11 gramófonos dorados. Al día siguiente, Alicia Keys llamó para ofrecer unas sabias palabras: "No te avergüences de ser una droga", cuenta Billie, radiante de orgullo.

Eilish también se convirtió en la persona más joven en grabar un tema musical para una película de James Bond. La canción, "No Time to Die", fue programada para aparecer en la película del mismo nombre, que ha sido postergada por una primavera. Lanzamiento 2021.

“Fue una experiencia loca y surrealista”, recuerda. “Fue una completa fantasía” cortar un tema de Bond, y trabajar con Hans Zimmer (y una orquesta) fue el material de los sueños. “Es una muñeca. Es un placer ”, dice con entusiasmo Eilish.

Si bien los fanáticos de Bond tendrán que esperar a la próxima entrega de la franquicia cinematográfica, el video musical de la canción finalmente llegará el 20 de noviembre.