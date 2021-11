Billie Eilish y Finneas crean música para “Turning Red”, nueva cinta de Pixar

Billie Eilish y Finneas aportarán tres nuevas canciones para la próxima película animada de Pixar ‘Turning Red’, que llegará a las salas de cine de todo el mundo en 2022.

‘Red’ está ambientada a principios de la década de los 2000 y narra la historia de Mei Lee (Rosalie Chang), una niña de 13 años que se convierte en un panda rojo gigante cuando se emociona demasiado.

En la película, Mei Lee está obsesionada con la boyband ficticia 4 * Town, compuesta por las voces de Finneas, Jordan Fisher, Grayson Villanueva, Josh Levi y Tropher Ngo, que interpretarán las tres canciones que escribieron Billie Eilish y Finneas especialmente para esta producción.

El primer tráiler de ‘Turning Red’, publicado esta semana por Pixar, incluye un primer vistazo a “Nobody Like U”, una de las canciones escritas por Billie Eilish y Finneas para la película.

Billie Eilish en ‘Turning Red’

Los hermanos fueron una pieza especial de "Turning Red" incluso antes de ser super estrellas.

“Cuando empezamos a hablar de Billie Eilish y Finneas, antes de que ganaran mil millones de premios Grammy, pudimos ver que estaban entusiasmados”, dijo a Variety la productora Lindsey Collins, quien presentó a Billie y su hermano en 2019.

“Nosotros somos grandes fans. Nos reunimos con ellos y les planteamos esta loca idea de una banda de chicos, preguntándoles si estarían interesados en escribir y producir las canciones ", señaló.

Esta no ha sido la única incursión de Eilish en producción infantil. Recientemente la estrella participó con una versión especial de "Happier Than Ever" para una edición especial de la temporada 52 de Plaza Sésamo.

Billie Eilish también participó en la más reciente película de 007: ‘No Time To Die’, donde aportó el tema principal que lleva el mismo nombre de la película.

¿Cuándo se estrena ‘Turning Red’ de Pixar?

Turning Red se estrena en marzo de 2022.

‘Turning Red’ de Pixar está programada para estrenarse en cines el 11 de marzo de 2022. Además de las canciones de Billie Eilish y Finneas, también es especial al ser la primera película de Pixar dirigida por una mujer. La Verdad Noticias.

